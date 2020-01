Dos talleres que enseñan a niños a escribir y crear desde las emociones

El escritor colombiano Javier Naranjo tiene bastante experiencia haciendo que los niños escriban de lo que piensan, de lo que sienten, sin ningún temor a que les digan que no sirve o que está con errores, solo los deja ser ellos.

En 1999 publicó un curioso -y exitoso- diccionario titulado Casa de las estrellas, que tenía nuevas acepciones de las palabras planteadas por niños que asistieron a sus talleres.

En 2015 editó otro libro, Los niños piensan la paz, en el que ahora los chicos reflexionaban sobre los hechos que rodean la guerrilla colombiana.

Ahora Javier está en Santa Cruz, junto con su colega Orlanda Agudelo, y quieren repetir esas experiencias en dos talleres que ofrecerán en Santa Cruz. El primero, Celebrar la vida, está dirigido a los niños hasta 12 años, el segundo, ¿La letra con sangre entra?, está dirigido a jóvenes, docentes, bibliotecarios y público en general. Ambos comienzan este jueves 29 de junio.

Características

Los talleres no son de escritura creativa propiamente, lo que Naranjo y Agudelo quieren es que los niños expresen lo que sienten, lo que les gusta, lo que los hace felices o tristes, no importa si incluso no saben escribir. “Les enseñamos que escribir no es para escritores, escribir es para cualquiera y es una manera de entender el mundo”, resaltó Naranjo.



En ambos talleres los participantes escribirán cartas -una idea que surgió de un texto del boliviano Víctor Montoya-, en el caso de los niños, lo que expresen servirá de diálogo para conocer lo que les gusta, la cotidianidad de la que se rodean.



“En ese sentido, no se les enseña a escribir, porque pensamos que hay una gran posibilidad no solo de investigación social, sino también de sondear la poética del lenguaje de los niños”, dijo Agudelo.

Para ¿La letra con sangre entra? se analiza cómo las personas aprendieron a leer y a escribir, y cómo esa memoria onda que queda en cada ser humano es fundacional en el ser como sujeto y en la relación con el lenguaje. “Y no solamente marca a la persona en la escritura y el aprendizaje académico, sino de cómo se relaciona con el conocimiento general, incluso con las otras personas”, explicó Agudelo, poeta igual que Naranjo.

Libro



El Simón I. Patiño publicará un libro ilustrado con los textos de los participantes de los talleres. La selección y edición la hará Naranjo, y la idea es que este libro llegue a los colegios y escuelas de Santa Cruz.

Para más información, llamar al teléfono 337-2425 o escribir a recepcion.csip@fundacionpatino.org