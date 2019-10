Evo dice que Chile festejó su derrota en el referendo

El presidente, Evo Morales, afirmó que "fue una gran felicidad para Chile" que no ganara el referendo del 21 de febrero. Advirtió que desde el vecino país se busca afectar la economía del país y debilitar la imagen de su Gobierno.



"Ha sido una gran felicidad de Chile que Evo ha perdido en el referendo. Algunos grupos oligárquicos de Chile se han alegrado", dijo la autoridad durante un discurso en Chuquisaca, departamento desde el cual gobierna por la conmemoración de su gesta libertaria.



Conoce más: Gobierno congela debate para repetir el referendo



Un poco antes, en la mañana, también en una intervención pública, la máxima autoridad se refirió a que "en el segundo tiempo nos veremos quién es quién", aunque en su momento aclaró que eso será en 2019, en las elecciones.



Reiteró que "los chilenos nos han enviado a título de periodistas a inteligencia para ver como debilitar y desgastar al Evo, somos Estado, estamos enterados", alertando que "sino también afectar la economía de Bolivia".



Lea también: MAS hace análisis político para la fecha de referendo



Instó a las personas congregadas en la inauguración del complejo educativo y mercado en Villa Alcalá a tener "mucha reflexión" en lo político, social y cultural, apuntando que la suma de esos factores es el éxito del MAS.



Las bases de algunas organizaciones sociales del MAS comenzaron con la recolección de firmas para llevar adelante otro referendo por la vía de la iniciativa ciudadana, mientras que desde la interna se habla que la nueva consulta sería en 2017.



Puedes ver: Buscan vía para habilitar a Evo y observan ilegalidad



En mayo de 2015 el primer mandatario boliviano ya tuvo un incidente con periodistas chilenos, cuando a su saluda de Palacio y tras algunos empujones, "yo entendí, parece que no es prensa sino inteligencia chilena".



Los sectores de oposición en el país sostienen que la nueva búsqueda de una consulta ciudadana sobre su reelección es ilegal, debido a que no puede existir un referendo sobre el mismo tema. El Gobierno es cauto y prefiere todavía no hablar de la posibilidad.