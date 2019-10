Lens saldrá de la cárcel con libertad condicional

Carmelo Lens, ex gobernador del Beni, se beneficiará con medidas sustitutivas a la detención preventiva lo que le permitirá abandonar la cárcel de Mocoví, en Trinidad, Beni.



Esta decisión llega después de que la ex autoridad permaneciera recluida seis meses. El arresto domiciliario se hará efectivo una vez Lens cumpla con los trámites y requisitos exigidos por la justicia.



El ex gobernador de Beni es investigado por la supuesta transferencia de un jeep Vitara a cambio de financiamiento de proyectos en la provincia Cercado con recursos públicos.



Dirigentes de la oposición fueron los primeros en dar la noticia a través de las redes sociales.,

Suspenden la detención preventiva a Carmelo Lens y le dan detención domiciliaria....— Ernesto Suarez (@Ernesto_SuarezS) enero 16, 2016 n nnn Acaban de dar detención domiciliaria a Carmelo Lens, después de tenerlo más de seis meses en la cárcel de Mocovi, con una acusación injusta.— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) enero 16, 2016 n n nnn