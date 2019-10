Cómo pasar una divertida vacación de invierno en casa

No todo el mundo tiene la posiblidad de viajar durante las vacaciones de invierno y si bien inscribir a los niños en cursos temporales es una buena opción, muchos prefieren aprovechar ese tiempo para compartir con los hijos que poco ven el resto del año. No obstante, muchas veces las buenas intenciones pueden acabar en días de aburrimiento e incluso peleas.



Para que los papás no entren en pánico luego de los primeros días de tener a toda la familia en la casa, le mostramos algunas actividades que pueden realizar juntos y que además fortalecerán el vínculo de los padres con los hijos.



La encargada del área de Actividades en Familia del portal About, Ana Cabreira, recomienda hacer actividades al aire libre porque “los niños de esta generación pasan más tiempo frente a la pantalla que todas las generaciones pasadas y esto ha llevado a problemas de obesidad y salud” pero cuando no es posible, propone opciones divertidas en la casa.



Juegos en movimiento

Las nuevas consolas de videojuegos como el Nintendo Wii, Xbox 360 o PlayStation 3 ofrecen alternativas para que los niños se muevan y hasta aprendan un poco más sobre música y algunos deportes. De esa forma también combatirán el sedentarismo en los chicos.



Hablar de cosas difíciles

Leer libros en familia es una buena opción para entretenerse y desarrollar este hábito en los hijos. También puede aprovechar este tiempo para tratar temas difíciles de explicar, como sexualidad o muerte, a través de los libros de forma sencilla y didáctica. O compartir pasiones, por ejemplo los padres pueden leer con los hijos sobre un deporte que les apasione a ambos.



Descubrir habilidades

¿Qué tal si uno de sus hijos tiene un talento escondido? Aproveche estos días para hacer arte y manualidades con ellos y desarrollar otras habilidades. Pueden pintar juntos o realizar actividades manuales con materiales simples de la casa. La especialista recomienda también cocinar recetas fáciles y asegura que aunque “cocinar con niños no es fácil, la clave es tomar en cuenta que la actividad no es un destino sino que un proceso que puede ser muy entretenido”.



Puede enseñar a sus hijos los juegos simples de antes, cuando no habían videojuegos ni computadoras, como disfrazarse, que además de divertirlos aumentará su capacidad de creatividad e imaginación.



Ordenar y regalar

A veces los niños tienen tantos juguetes que ni siquiera los usan. Pueden emplear estos días en casa para revisar cuáles ya no necesitan, ver la ropa que le queda chica y donar todo eso a la gente necesitada, de esa forma también inculcará valores de solidaridad y altruismo en sus hijos. Aunque ordenar no es una actividad muy entretenida “es necesaria y puede ser divertida”, apunta Cabreira