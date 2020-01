Cooperativistas inician bloqueos desde mañana

Los cooperativistas mineros aplicarán las medidas de presión, con bloqueo de carreteras, a primeras horas del martes 23 de agosto, informó Albino García, presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).



Las medidas de presión que asumirán a partir de mañana es contra de la Ley 146, que reconoce la sindicalización en el sistema cooperativo.



García explicó que el bloqueo estaba previsto para este lunes; sin embargo, no se instalaron porque los dirigentes están retornando a sus regiones para organizar las movilizaciones.



“Las federaciones están asumiendo manifestaciones en las zonas rurales y urbanas, la media de acción se aplicará de en todo el territorio nacional a partir de las estrategias que las mismas federaciones planifiquen. Mañana estaríamos iniciando las medidas de presión”, aseguró García.



En cuanto al retorno de las negociaciones con el Gobierno, el dirigente cooperativo afirmó que no asistirán a cualquier llamado, mientras el Ministerio Público no libere a los 10 mineros detenidos en el penal de San Pedro (La Paz).



Más temprano, este lunes, el ministro de Gobierno anunció que la Policía ha desplegado un operativo de patrullajes en las carreteras para evitar que los cooperativistas puedan implementar las medidas de presión y afecten la libre circulación.