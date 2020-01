Beñat pedirá que siga el mismo plantel

El entrenador de Bolívar, Beñat San José Gil, afirmó que "solicitará a la dirigencia celeste que mantenga a la actual plantilla de jugadores". La idea es darle continuidad al proceso que inició con los mismos futbolistas.

Edemir Rodríguez, Diego Zamora, Leonel Morales y Wálter Flores culminan su vínculo contractual con Bolívar a finales de julio. "Pediré a los dirigentes que se respete a todos los jugadores con los que actualmente cuento. Tengo una plantilla muy amplia", afirmó el español.

El que no ocultó su deseo de continuar en el club fue el orureño Flores. "Lo mejor que me pudo pasar en mi vida es jugar en Bolívar, todavía no hablé con los dirigentes, pero si existiera la oportunidad de quedarme un semestre más lo haría encantado", sostuvo el medio campista en conferencia de prensa.

Con el resto de los jugadores, los dirigentes académicos afirmaron que todavía no se conversa del tema. El objetivo de la dirigencia es conseguir el título del Apertura y después hablar de contratos.