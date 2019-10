¿Sabes cuántos insectos viven en tu casa?

Por mucho que nos "matemos" limpiando bien la casa, convivimos con otros "integrantes" además de nuestra familia.



Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, revela que alrededor de 100 tipos de insectos viven en cada casa. Los investigadores censaron 50 hogares en los que encontraron 579 variedades de especies, entre insectos y ácaros.



Se inspeccionaron todos los rincones de la casa: desde los mesones hasta los espacios con menos acceso, como la parte baja de los armarios o detrás de los muebles. Y ahí encontraron de todo: arañas, ciempiés, hormigas, moscas y cucarachas, entre otros.



Uno de los investigadores, Matt Bertone aclaró que los resultados no deben alarmar a las personas, ya que la mayoría de los bichos ni siquiera son percibidos por los humanos y no son capaces de hacer daño.



Muchas de las especies capturadas no vivían de forma permanente en la vivienda, sino que llegaron de afuera, por ejemplo, en un ramo de flores, explicó Bertone. Otros de estos insectos entran en la casa a través de las plantas. Y una vez en la vivienda no suelen vivir mucho tiempo.