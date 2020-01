Gilda, mito de la cumbia, a 20 años de su muerte

Con homenajes, mensajes en las redes sociales y expectación por el inminente estreno de una película biográfica protagonizada por Natalia Oreiro, este miércoles se recuerda a la cantante Gilda, mito de la cumbia, fallecida hace 20 años en un accidente de tráfico cuando se encontraba en la cumbre del éxito.



Aunque en el fin de semana ya hubo conciertos en su honor, hoy, fecha del aniversario de la muerte, las redes sociales se llenaron con las etiquetas "#20AñosSinGilda" y "#NoMeArrepiento", en referencia al mayor éxito de Gilda, la canción "No me arrepiento de este amor".



La emoción por el aniversario se nutre también de la gran expectación generada en Argentina por el inminente estreno de "Gilda, no me arrepiento de este amor", la película biográfica en la que la uruguaya Natalia Oreiro se meterá en la piel de la cantante, prevista para la próxima semana.



Por ello te mostramos en una serie de fotos de porque cantante es tan recordada (haz clic en la imagen para obtener más información).



