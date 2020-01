Lavandería móvil ayuda a indigentes en Atenas

Desde hace varios días, las personas sin hogar de Atenas (Grecia) han podido mantener su ropa limpia a pesar de que no tienen un hogar. Una lavandería móvil ha hecho su aparición en las calles de la capital, donde los indigentes pueden lavar y secar su ropa y sentirse bien - aunque sea brevemente – lo que les da la oportunidad de obtener un mejor futuro en mejores condiciones de vida.



Detrás de esta idea innovadora para ayudar a las personas sin techo a mejorar su autoestima y a aumentar su dignidad, está un equipo de jóvenes científicos, dirigido por los graduados atenienses Thanos Spiliopoulos y Fanis Tsonas. La lavandería está en una furgoneta en la que se han instalado dos lavadoras y dos secadoras.



El equipo la ha llamado la "Lavandería de Ítaca" ya que, como señalan, a través de su acción quieren ayudar a las personas sin hogar redescubrir su "Ítaca"; esa sensación de descubrimiento y realizción.



"La limpieza conduce a la dignidad y esto, a su vez, a nuevas oportunidades" es el lema de la asociación civil sin ánimo de lucro de Spiliopoulos y Tsonas creada para realizar su proyecto.



"Cuando una persona sin hogar puede lavar su ropa y sentirse limpio, automáticamente se encuentra mejor. En primer lugar, haces su vida cada día mejor", explica Thanos Spiliotopoulos, un graduado de 23 años de edad, del Departamento de Gestión de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Economía y Empresas de Atenas. Spiliotopoulos fue el iniciador de la “Lavandería Ítaca" y la persona responsable de las cuestiones de organización.



"Al proporcionar a las personas sin hogar la oportunidad de tener la ropa limpia les damos un impulso psicológico para entrar en la sociedad", añade el cofundador Fanis Chonas, un joven también de 23 años, ingeniero químico egresado de la Universidad Técnica Nacional de Atenas y responsable de los aspectos técnicos de la lavandería móvil.



Me encontré con los dos jóvenes de 23 años a los pocos días después de la primera "salida" de la lavandería móvil en Atenas y su entusiasmo era evidente.



"Habíamos estado esperando ansiosamente este día", me dice Fanis. Thanos está satisfecho y contenido al mismo tiempo cuando le pregunto por las primeras reacciones de las personas sin hogar a la aparición de la "Lavandería Ítaca"; dice que el equipo ofrece a los sin techo algo humano: "OK, no es que les estemos proporcionando un hogar pero sin duda sienta bien darles la oportunidad de lavar su ropa y al mismo tiempo ofrecerles una taza de café".



Mientras los dos hombres me explican su idea, realizan al mismo tiempo una última comprobación de las lavadoras y los equipos de la furgoneta, ya que habían planeado otra salida de la "Lavandería Ítaca" para esa noche. Esta vez iban a estacionar su furgoneta frente al mercado Varvakeio en la zona donde opera el proyecto de construcción comunitario de gobierno "Syn Athina", del municipio de Atenas.



En términos de cómo se le ocurrió la idea de crear una lavandería móvil para personas sin hogar, Thanos dice que había visto lavanderías móviles para las personas sin hogar que estaban en funcionamiento en San Francisco y Australia en antiguas noticias. "Al mismo tiempo pude ver que en Grecia había un gran problema con las personas sin hogar. Así nació la idea de crear una lavandería móvil similar en Atenas".



Becas y el comienzo



La limpieza y las sonrisas que la lavandería móvil ha estado ofreciendo a las personas sin hogar desde hace poco tiempo no se crearon instantáneamente. Como Thanos Spiliotopoulos y Fanis Chonas explican, se necesita mucho trabajo y perseverancia, mientras que las becas y ayudas les dieron un impulso considerable.



A finales de 2014 recibieron una beca del programa de becas GIU Angelopoulos-Clinton de 10.000 €.



"Estos fondos nos ayudaron al principio y nos dieron un impulso psicológico para el futuro", recuerda Thanos. En aquel momento el equipo también estaba empezando a tomar forma. Fanis se unió al igual que el diseñador gráfico, Andili Rahouti, que es responsable del diseño del logotipo y la marca. Hoy en día, el equipo de la "Lavandería Ítaca" se compone de cinco personas.



La fundación de una asociación sin ánimo de lucro continuó y la furgoneta fue comprada en el verano de 2015. "Era una furgoneta usada. Trabajamos duro para modificarla hasta su forma actual", dice Thanos Spiliotopoulos. El procedimiento regular de conseguir la licencia y placas de matrícula vino poco después.



Un apoyo importante para el proyecto de lavandería móvil - como se destaca el grupo - fue proporcionado por una beca de la red Centro de Impacto de Atenas, mientras que los electrodomésticos fueron proporcionados por la compañía LG.



En el otoño de 2015, el equipo comenzó a buscar lugares adecuados en Atenas frecuentados por personas sin hogar o sin techo, donde podían estacionar la lavandería móvil. También contactaron con el ayuntamiento de Atenas para sugerencias.



El objetivo de la "Lavandería Ítaca" es operar regularmente en determinados días de la semana y durante varios días para aumentar gradualmente la visibilidad de la lavandería.



La actividad también se lleva a cabo con la ayuda de un grupo de voluntarios: "7-8 personas ya se han movilizado, mientras que hemos recibido alrededor de 40 solicitudes de personas que quieren ayudar de forma voluntaria," señala el grupo.



Los voluntarios ayudarán en la recolección de la ropa, transfiriéndola de las lavadoras a las secadoras, devolviéndola a las personas sin hogar y en la organización general del proceso.



Cómo funciona



El funcionamiento de la lavandería móvil es simple. En primer lugar, el equipo y los voluntarios establecen contacto con las personas sin hogar y recoger su ropa.



La ropa se lava a continuación de forma automática en las lavadoras, se seca y se devuelve al individuo.



Todo el proceso dura aproximadamente dos horas. El agua se suministra desde los parques cercanos u otros puntos del ayuntamiento donde se encuentra estacionada la furgoneta.



La lavandería móvil funciona en zonas específicas, conocidas y distinguibles de la ciudad; en diferentes lugares cada día.





