Autobús para curar la resaca se instala en EEUU

Zumos de frutas, comida alta en grasas, sofás, televisión, música "new age" e incluso goteros es lo que ofrece el autobús de "El club de la resaca", una especie de spa sobre ruedas instalado en la calle 21 de Manhattan para atender a los neoyorquinos más resacosos tras la fiesta de Fin de Año.



Desde las 11 de la mañana de este jueves hasta las 7 de la noche este autobús abre sus puertas en el barrio neoyorquino Chelsea, uno de los de más actividad nocturna, y está preparado para atender a 200 personas.



Este servicio de "El club de la resaca" -organización que se creó hace tres meses- ha contado con reservas de hasta 75 previsores juerguistas y ofrece varios modelos de "tratamiento".



Además del menú de líquidos con vitaminas, zumos, hamburguesas y un hilo musical con música de Enya y otros artistas "new age", el paquete más básico, de 40 minutos, incluye hidratación y medicación para las náuseas o el dolor de cabeza por 129 dólares.



Por 149 dólares se añade al paquete una inyección de vitamina B y, para los más afectados, existe es servicio "mega" que incluye, por 20 dólares más, una dosis desintoxicante y otra de vitamina C.



Todas las inyecciones se ofrecen también por separado y, para los que no quieran gastar tanto dinero, hay un kit antirresaca "para llevar" a partir de 79 dólares.



"El club de la resaca" ha inaugurado hoy este servicio de autobús-spa con precios de oferta de lanzamiento, pero lleva tres meses ofreciendo este servicio a domicilio con el eslogan de "el alivio más rápido para la resaca. Y punto".