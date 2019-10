Analizan aprehensión de Condori por el caso del Fondo Indígena

La comisión de fiscales que investiga el presunto daño económico al Estado en el caso Fondo Indígena, analiza solicitar la aprehensión del exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, debido a que no se presentó a declarar.



La información, proporcionada por el fiscal Anghelo Saravia, indica que el exdirigente fue notificado y no asistió a testificar por el manejo de los recursos que realizaron organizaciones sociales para la aplicación de proyectos.



“Este señor Damián Condori ha sido notificado pero no se ha presentado, entonces la comisión (de fiscales) está viendo si se va a expedir o no el mandamiento de aprehensión que corresponde”, explicó el investigador a radio Erbol.



Señalan persecución



Al respecto, el abogado Eduardo León, indicó que el Ministerio Público tiene esta actitud con Condori porque ahora es opositor. Pidió “que la midan igual a la señora Melva Hurtado (presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia -CIDOB-, afín al Gobierno) que se ha llevado 22 millones de bolivianos a su cuenta”.



Saravia sostuvo que en el cuaderno de investigaciones no existe ninguna denuncia contra la ejecutiva de las Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Juanita Ancieta, mientras que Felipa Huanca, exejecutiva de esa organización en La Paz, ya fue a declarar en calidad de sindicada.