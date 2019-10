El polémico documental de Amy Winehouse se estrenará en Santa Cruz

Es uno de los documentales más completos sobre Amy Winehouse, y al igual que sucedió con su vida, no estuvo exento de polémica. A pesar de triunfar en Cannes y ser celebrada por la crítica, no le gustó a su familia, y terminó por incomodar a muchos. La cinta huele a ella, tiene su sello, y se estrenará por primera vez en Bolivia.



Cinermark trae a Santa Cruz "Amy: La Chica detrás del nombre (The girl behind the name)", el documental de británico Asif Kapadia, conocido por haber filmado un trabajo parecido sobre la vida del piloto de la Fórmula Uno, Ayrton Senna.



"Amy", ofrece imágenes inéditas de la vida de la cantante de jazz, soul y R&B, que murió a los 27 años, a consecuencia de una intoxicación alcohólica, y que con solo dos discos, "Frank" y "Black to black", ya era una estrella mundial.



A través de videos caseros, reportajes de televisión y testimonios personales, se hace un repaso de la vida de Winhouse, enfocándose en el genio musical y artístico que fue ella, más que en los conflictos personales y con los medios de comunicación que terminaron por empujarla en un espiral de destrucción del que no logró salir.



"Amy" se presentará en dos únicas funciones los próximos 19 y 20 de octubre a las 21:00 en Cinemark.