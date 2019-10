Gobernador de Potosí pide ir a revocatorio

"Estoy planteando, pidiendo que se plantee el revocatorio de mandato de Juan Carlos Sejas", afirmó el propio Gobernador del departamento de Potosí ante el conflicto por un pliego petitorio que llegó a extenderse por 24 días en esa región del país.



La autoridad, que se encuentra en La Paz, afirmó que su propuesta es "con el ánimo de no conflictuar la ciudad y el departamento de Potosí, y no aferrarse al cargo", que asumió hace como dos meses y después de ser electo por la población.



La autoridad regional dijo que "seguramente si el pueblo decide que Juan Carlos Sejas ya no sea gobernador mediante voto también, tendrá que ser destituido", en referencia al pedido que realizó en la víspera el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).



Esa ciudad del país cumple hoy una jornada de abastecimiento, tras 24 días de paro. El movimiento popular pidió la renuncia del William Cervantes, alcalde de la capital por el Movimiento Al Socialismo (MAS).



La autoridad edil del municipio de Betanzos, Juan Noel Tellez, invitó al Gobernador a cumplir con su gestión desde esta región. "Él tiene a su disposición toda la infraestructura, la logística y el apoyo del Gobierno Municipal de Betanzos”, afirmó Tellez a medios de comunicación.



Son 26 puntos que demanda atención Comicipo, que luego de tres semanas de estar en La Paz decidió replegarse a esa región para coordinar nuevas medidas de presión ante un diálogo que se extendió por tres días y no logró acuerdos.