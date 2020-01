Trump critica a Machado tras la defensa de Clinton

El candidato republicano a la Casa Blancas, Donald Trump, volvió a criticar este martes a la modelo estadounidense-venezolana Alicia Machado por el peso que ganó cuando era Miss Universo hace dos décadas, después de que la aspirante demócrata Hillary Clinton la defendiera en el debate de este lunes.



Trump describió a Machado como "la peor persona" que pasó por el concurso de Miss Universo, que él dirigía cuando ella ganó el certamen en 1996, y aseguró que fue "tremendamente difícil" trabajar con ella durante el año siguiente.



"Era lo peor, absolutamente lo peor, era imposible (...). Era la ganadora, y (después) ganó una cantidad masiva de peso, y eso fue un verdadero problema. Tuvimos un verdadero problema no solo con eso, sino también con su actitud, tuvimos un verdadero problema con ella", dijo Trump en el programa de televisión "Fox and Friends".,



Durante el primer debate presidencial, este lunes, Clinton puso a Machado como ejemplo de las mujeres a las que el magnate ha insultado.



"A esta mujer la llamó "Doña Cerdita" ("Miss Piggy"). Después la llamó "Doña Labores Domésticas" porque era latina. Donald, ella tiene un nombre. Su nombre es Alicia Machado. Y se ha convertido en ciudadana estadounidense, y puedes apostar a que votará en noviembre", afirmó Clinton.



Machado, quien en agosto obtuvo la ciudadanía estadounidense y ha declarado su apoyo absoluto a Clinton, agradeció este lunes en un tuit las palabras de la ex secretaria de Estado.,

Gracias señora @HillaryClinton su respeto a las mujeres y nuestras diferencias la hacen grande! Estoy con usted! 27 de septiembre de 2016 n

En una entrevista en mayo pasado con el diario The New York Times, la antigua reina de la belleza aseguró que después de haber ganado el certamen en 1996, Trump llevó un montón de cámaras al gimnasio donde ella iba a ejercitarse para perder peso, lo que le resultó humillante.



"Después de ese episodio, estuve enferma, con anorexia y bulimia durante cinco años. Durante los últimos 20 años he ido a muchos psicólogos para combatir esto", aseguró entonces Machado.



Segundo debate más duro



Por otro lado, el magnate defendió su actuación en el debate de este lunes y sugirió que atacará más duro a su rival en el próximo encuentro.



"Me hicieron algunas preguntas hostiles, pero creo que lo hice verdaderamente bien. Fue el debate de los debates", dijo Trump.



Preguntado por si cambiará algo en el próximo debate, que se celebrará el 9 de octubre en Saint Louis (Misuri), Trump respondió que podría "atacar más duro" a Clinton.,



Trump aseguró que, cuando Clinton sacó a relucir los insultos del magnate hacia muchas mujeres hacia el final del debate, él "iba a atacarla con las mujeres de su marido", en referencia a las aventuras adúlteras del expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001).

"Pero decidí que no debería hacerlo, porque su hija estaba allí.



Creo que hice lo correcto. No me sentía cómodo haciéndolo con Chelsea en la sala", agregó.



El magnate se mostró orgulloso de haber hablado "pronto y con fuerza" en el debate sobre "la inmigración ilegal, la policía, la ley y el orden" y "el comercio y los empleos", porque considera que son las cosas más importantes "que hay que afrontar" en el país.



El candidato republicano también se quejó de que había problemas con su micrófono, y achacó a eso los ruidos que podían oírse durante sus intervenciones, en las que parecía que estaba sorbiéndose la nariz por un resfriado.,



"El volumen estaba mucho más bajo que el de ella y el sonido se cortaba. No podían oírme en la sala" del debate, protestó.



El debate en la Universidad de Hofstra, en Long Island (Nueva York) mostró la oposición frontal entre los dos candidatos, con una hora y media de ataques directos sin contemplaciones en economía, cuestiones raciales, política comercial y exterior.