¿Qué hacen las esposas de los presidentes en G-20?

Mientras el presidente chino, Xi Jinping, debatía con los líderes mundiales los desafíos de la economía, su esposa, Peng Liyuan, introdujo este lunes a las primeras damas en el complicado mundo de la escritura china y las animó a que, como ella, se hagan embajadoras de la lucha contra el sida.



Atrás queda la época en la que la primera dama china no aparecía en escena. En esta cumbre del G20, la cita internacional más importante que ha acogido China hasta el momento, Peng se entregó a la diplomacia "suave".



La estilosa primera dama llevó a sus invitadas a la Academia de Artes de Hangzhou, y allí les descubrió el papel que esta urbe jugó en la Ruta de la Seda, en un guiño a la iniciativa que con tanto ahínco impulsa su marido Xi.



Hangzhou era conocida como la "capital de la seda", destacó Peng entre prendas de este tejido y frente a la atenta mirada de Elle-Grace Trudeau, la hija del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



En un intento por acercar posturas, una sonriente Peng animaba a sus invitadas a atreverse con su idioma, escribiendo, en armonía, el carácter chino de la palabra "él".



Un ritual en el que no faltó té ponía fin a su visita a la academia, no sin antes protagonizar su particular foto de familia, a imagen y semejanza que los jefes de Estado y Gobierno del G20, pero con un fondo más amable, cambiando el azul del centro de congresos por el paisaje del Lago del Oeste.



Como su marido en busca de un "Plan Hangzhou" para potenciar el crecimiento económico global, Peng tampoco se quería quedar con la foto, y programó para después un evento para impulsar una lucha que ha marcado su carrera: la contra el VIH/SIDA.



La primera dama llevó sus invitadas extranjeras, entre las que se encontraba la mexicana Angélica Rivera, a la Universidad de Zhejiang para destacar la importancia de la concienciación en las aulas y dejar huella en los universitarios con los que se encontraron, algunos de ellos afectados por la enfermedad.



En su faceta de embajadora de la Organización Mundial de la Salud, Peng pidió entonces que todos los países trabajaran en mejorar la prevención del VIH/SIDA y animó a sus compañeras a utilizar su influencia.



Con un lazo rojo, todas firmaban su compromiso y volvían a inmortalizar el momento para darse el adiós, aunque Peng guardaba una última sorpresa: Fu Yuanhui, la nadadora de las muecas inconfundibles. Una apuesta segura para mostrar la cara más simpática de China en su primer G20.