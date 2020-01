Anticonceptivos provocan depresión en las mujeres

Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales tienen mayor riesgo de sufrir depresión comparado con las mujeres que no lo consumen indica un estudio realizado por la Universidad de Dinamarca.



Un reporte de los Centros de Control de Enfermedades de EEUU indica que al menos un 30% de las mujeres que alguna vez consumieron la píldora anticonceptiva, la dejan por los efectos secundarios que esta ocasiona en la parte emocional.



"Hemos sabido por décadas que las hormonas sexuales de las mujeres como el estrógeno y la progesterona tienen una influencia en el ánimo de la mujer. Por ende, no es sorprendente que también las hormonas artificiales tengan este efecto y puedan también ser responsables de desarrollar depresión", dice la doctora Øjvind Lidegaard de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y líder del estudio.



Lidegaard y sus colegas vigilaron la salud de más de un millón de mujeres danesas de 15 a 34 años de edad durante 14 años usando datos del Sistema Nacional de Prescripciones y el Registro del Centro de Investigación Psiquiátrico en Dinamarca.



Después del análisis, los investigadores encontraron que el uso de anticonceptivos sí estaba vinculado a un posterior diagnóstico de depresión y el uso de antidepresivos.



Entre las usuarias de los anticonceptivos hormonales en el estudio, había un 40% de aumento de riesgo de depresión tras seis meses, comparado con mujeres que no usaban métodos hormonales. La edad promedio de las pacientes en el estudio era de 24 años.,

Mientras que el riesgo se incrementa hasta un 60 por ciento en quienes utilizaron un anillo vaginal, y se duplicaba para quienes usaban el parche anticonceptivo. Y todos estos riesgos fueron ligeramente superiores entre las adolescentes.



"Las adolescentes parecen más vulnerables al riesgo que mujeres de 20 a 34 años. Se necesitan otros estudios para examinar la depresión como un potencial efecto adverso del uso de anticonceptivos hormonales", escribieron los investigadores en el estudio.



Aunque los anticonceptivos hormonales tienen efectos secundarios negativos, desde cólicos estomacales a un mayor riesgo de derrame, también tienen algunos beneficios de salud.



No sólo previene nos embarazos no deseados, sino que también regula los ciclos menstruales, ayuda con el dolor pélvico por endometriosis, controla los síntomas de fibrosis, ayuda con el acné, reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer que afectan los órganos reproductivos.



De igual forma, los doctores recalcan que hay otras formas de anticoncepción que no son hormonales, como condones, diafragmas, esponjas vaginales, espermicidas y más.