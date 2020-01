Romero dice que siete de cada 10 personas consumen coca

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desató polémica al decir ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida en Viena, que siete de cada diez bolivianos consumen coca.

“Con relación a los cultivos de coca, el país ha asumido la reserva incorporada en la Convención de Viena a partir de la cual nos sujetamos a un marco jurídico internacional, a una reserva introducida y al reconocimiento de la legalidad del consumo de la hoja de coca en Bolivia dadas sus particularidades culturales ancestrales. Un estudio nos ha mostrado que siete de cada 10 personas en Bolivia consumen la hoja de coca, de manera cotidiana o de manera convencional”, dijo el ministro Romero.

El analista Franklin Alcaraz reclamó la fuente al ministro, y señaló que el consumo no es tan alto. El senador opositor Óscar Ortiz (UD) aseveró que “es una falta de seriedad porque la propia presidenta de la Cámara de Diputados dijo la semana pasada que los estudios del Gobierno decían que eran tres millones de bolivianos que consumen coca. Hay otros que menos de eso, pero nunca siete. Eso creo que solo resta credibilidad a las autoridades del Gobierno porque no corresponde a la realidad”, manifestó.

El diputado Víctor Borda (MAS) manifestó que no se habla solo de acullico, “si se toma en cuenta la infusión o mate o su consumo a través de otras formas en el mercado es un resultado acertado”, replicó.

En las redes sociales, tanto en facebook como en Twitter, la afirmación de Romero desató una polémica viral, tanto para apoyar como con críticas.

Resultados

Romero demandó en Viena, junto con otros países latinoamericanos como Colombia, Uruguay y México una nueva estrategia antidroga no sin antes declarar el fracaso de las acciones vigentes, promovidas y encabezadas por

Estados Unidos, reportó EFE.

Romero dio por fracasada la "guerra contra las drogas" y su respuesta "militarizada" al problema. “En los últimos ochos años 39 millones de personas se han incorporado al consumo, 247 millones de personas están involucradas en el consumo y casi 30 millones son consumidores problemáticos”.

Viajó tras un momento de tensión con la Unión Europea (UE) provocada por la aprobación de la ley que sube de 12.000 a 22.000 las hectáreas legales de cultivos de la hoja en el país. Ayer por la mañana el presidente Evo Morales expresó su confianza en superar el momento; el gobernante sostuvo que tiene "mucha confianza en la UE" y aseguró que su Gobierno quiere "seguir avanzando" en la "buena relación" que siempre tuvo con el bloque europeo que coopera a Bolivia "incondicionalmente en muchos temas. Tengo mucha esperanza que vamos a superar (este momento)", dijo. La UE anunció reenfocar su ayuda e incluso puso en la mesa el riesgo de suspender desembolsos de su ayuda actual porque hay un punto del acuerdo que señala 20.000 ha como límite.

El Gobierno asegura que se necesitan 18.000 hectáreas para cubrir en Bolivia la costumbre de la masticación aunque un estudio realizado por estadísticos del Gobierno y financiado por la UE certificó en 2013 que para todos los usos legales se necesitaban solo 14.705 hectáreas.

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, alertó que las drogas causan alrededor de medio millón de muertes anuales y que, en algunos aspectos, la situación ha empeorado en los últimos años.



Romero destacó la nacionalización de la lucha antidroga en Bolivia y puntualizó los siguientes resultados: $us 1.200 millones que se ha invertido en el área para los últimos siete años, la incorporación de siete nuevos helicópteros a la tareas de lucha contra el narcotráfico. La radarización del espacio aéreo, del que no dio datos económicos, la inversión de $us 300 millones en interdicción y erradicación de cultivos excedentes de coca, lo que logró, según la autoridad, tasas históricas de reducción. De 31.000 hectáreas hace siete años a 20.200 ha el 2015.

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales dijo que ve “incoherencia. Tantos recursos y helicópteros, y sin embargo la droga está en todas partes, no solo fuera, sino dentro de las escuelas del país”, dijo