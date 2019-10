10 envoltorios habituales que abres mal siempre

Si eres de los que no sabe para qué sirve la anilla de la lata de refresco, o accedes al contenido de las bolsitas de azúcar rompiendo su esquina, tienes que saber que estás por muy mal camino, al menos así lo hace notar un vídeo de YouTube que se ha hecho viral, el mismo que fue replicado en diario español ABC.



Según el top ten que da YouTube el primer envoltorio que llevas abriendo mal toda tu vida, es el de los "tubitos" de azúcar. ¿Por qué? Porque estas bolsas no están diseñadas para romper uno de sus extremos y arrojar su contenido (ya que de esta forma se generan dos residuos). La clave, por el contrario, es romper el envoltorio por el centro para tener que tirar únicamente a la basura un residuo.



Mira cuáles son los otros envoltorios que están en la lista de lo que has venido abriendo mal siempre ¿Con cuántos de ellos los has hecho?

