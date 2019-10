Diputado no revisará a dos aspirantes a vocales

"Gracias por permitirme estar a tu lado, Manu", señala un post en Facebook que la postulante al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Verónica Rocha, escribió al ahora diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Manuel Canelas, según constató EL DEBER. El diputado, miembro de la comisión mixta que evalúa las hojas de vida de los postulantes a vocalías del TSE, anunció su decisión de no participar en la evaluación de dos de ellos, con los que tiene relación de amistad. Se trata de Rocha y de José Luis Exeni



Se conoce que la profesional ayudó al oficialista con su campaña antes de las elecciones nacionales. Sin embargo, el asambleísta negó aquello y se limitó a admitir que comparte una relación de amistad con la aspirante, al igual que con José Luis Exeni, otro candidato a vocal, y que no participará en la evaluación de ambos.



"Yo no he tenido jefa de campaña (...) Es cierto que era parte de "El Desacuerdo". Por eso yo me abstengo de evaluar el currículum de Verónica Rocha. Claro que tengo una amistad con ella, al igual que con José Luis Exeni", declaró en entrevista con este medio.



La diputada de Unidad Demócrata (UD), María Calcina, asegura que el MAS busca favorecer a sus postulantes, tal el caso de Exeni que "hizo consultorías para la Vicepresidencia" y Rocha, que "ayudó en la campaña al diputado Canelas".



En la cuenta de Twitter de la exfuncionaria pública se puede ver que realizó más de 50 retuits a la cuenta del diputado del MAS, además de participar, junto con la exministra de Autonomías, Claudia Peña, de las caminatas y actos políticos que protagonizó el legislador en campaña.



Canelas y Rocha formaron parte del proyecto "El Desacuerdo", un quincenario que publicó el artículo “¿Qué será lo que quiere el Negro?”, que "injurió" a Rebeca Delgado, diputada disidente al MAS.



Mientras que Exeni también interactúa constantemente con Canelas en Twitter, con comentarios sobre la oposición. "No sea ignorante Samuel Doria Medina. Llevan indumentaria de el color de la Unasur", señala uno de los mensajes.



Imágenes de los cuestionados:,

Verónica Rocha aparece con una polera que en el pecho tiene a Evo Morales. Rocha admite en Facebook que estuvo al lado de Manuel Canelas durante la campaña. Respaldo de Rocha a la campaña del diputado del MAS. Comentarios entre Manuel Canelas y José Luis Exeni. Respaldo de Rocha a Canelas durante la campaña del MAS. Cruce en redes entre José Luis Exeni y Samuel Doria Medina. José Luis Exeni, Amaru Villanueva (funcionario de Vicepresidencia) y Verónica Rocha.