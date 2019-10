Bachelet: "Bolivia no ha ganado nada"

A las 9:45 hora boliviana, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet respaldada en pleno por sus ministros, dio un discurso sobre el fallo de La Haya, que se declaró competente para resolver la demanda marítima boliviana.



La mandataria señaló sentirse convencida de haber hecho el trabajo correcto y felicitó el trabajo de su equipo jurídico. "Estamos en la misma posición en la que hubiésemos estado si decidíamos entrar de lleno en el juicio", aseguró y destacó la solidez de sus argumentos que deberían haber llevado a una "resolución contraria".



Bachelet afirmó que su país no tiene ningún tema pendiente de límites y anunció que el fallo "no afecta en nada" a su integridad territorial. "Bolivia no ha ganado nada", añadió.



De cara a lo que se viene en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la presidenta indicó la razón está de su lado y que se dejará en evidencia "las ambigüedades y falta de argumentos" de la demanda boliviana. Añadió que gobierno adoptará todas las medidas medidas necesarias para salvaguardar su territorio.