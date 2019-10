Villena: "Evo me dijo que él es el que manda"

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que el presidente Evo Morales le dijo: “Yo soy el único que manda en este país”. También recordó que en 2010 la entonces diputada del MAS, Marianela Paco, hoy ministra de Comunicación, le pidió “homologar” un informe.



“En mayo de 2012 me convoca el Presidente, estaban el ministro de la Presidencia, el Vicepresidente, el Ministro de Gobierno, estaba Nardy Suxo (Ministra de Transparencia) y yo, con mis colaboradores”, rememoró en una entrevista en Radio Compañera, y luego agregó: “yo quería presentarle el plan estratégico institucional, (…) pero él dijo: de eso vamos a hablar después”, según el sitio "rimaypampa".



Entonces, Villena escuchó decir al primer mandatario que el motivo de la reunión era para hablar de otro tema. ¿Cuál? La incomodidad que causaban los cuestionamientos del Defensor a las decisiones del Gobierno. “Yo dije estoy haciendo mi función, estoy cumpliendo con un mandato constitucional, entonces él me dijo: “Yo soy el único que manda en este país”. Yo le dije, Señor Presidente, tomemos en cuenta que estamos en un Estado de Derecho”.



Otro hecho que recordó Villena fue la visita de Marianela Paco, en 2010. Aquel entonces, el Defensor del Pueblo había emitido un informe duro sobre la represión gubernamental en Caranavi, cuyos habitantes se movilizaron para obligar a los gobernantes a cumplir su promesa de instalar una planta de cítricos en la población. La violencia terminó con la vida de dos jóvenes y hasta hoy se desconocen los nombres de sus asesinos.



La autoridad comentó que la ahora ministra le dijo: “Defensor, homologaremos este informe suyo con el de la Cámara de Diputados, la Comisión también ha ido a hacer su trabajo, sacaremos un solo informe”.



"No puedo hacer semejante cosa, discúlpeme diputada; si usted vino para eso, no tenemos nada más que conversar, yo soy el Defensor del Pueblo, si hubiera accedido a esa insinuación, tal vez ni siquiera hubiera acabado mi gestión", contestó, de acuerdo a su versión.



El Defensor del Pueblo, que concluirá su periodo el próximo 13 de mayo, se declaró satisfecho con su gestión. Cuando asumió en 2010, la oposición lo bautizó como “el defensor del MAS”. Sin embargo, paradójicamente, el MAS lo rebautizó como “el defensor de la oposición”.