"El Amante Japonés" se impone en Latinoamérica

El libro escrito por Isabel Allende se impone en ventas en Argentina y Colombia. Mientras en Estados Unidos, "Grey" la cuarta entrega de la saga erótica ocupa el primer lugar de ventas.



Allende, autora de la famosa "Casa de los Espíritus" y otras obras, vuelve a abordar el amor, está vez en la vejez, con su última novela "El amante japonés" que está ambientada en San Francisco (California).



La historia comienza cuando una dama adinerada decide abandonar su mansión para refugiarse en una residencia de ancianos donde le descubren cartas que contienen misteriosas historias.



Esta es la lista de los libros más vendidos por países:



Argentina



Ficción:

1.- "El amante japonés", de Isabel Allende (Sudamericana).

2.- "Almanegra", de Florencia Bonelli (Suma de Letras).

3.- "La templanza", de María Dueñas (Planeta).

4.- "Abzurdah", de Cielo Latini (Planeta).



No ficción:

1.- "Born", de Maria O"Donnell (Sudamericana).

2.- "Usar el cerebro", de Facundo Manes (Planeta).

3.- "Mujeres", Eduardo Galeano (Siglo XXI).

4.- "En cambio", de Estanislao Bachrach (Sudamericana).

Fuente: tematika.com.





Colombia



Ficción:

1.- "El amante japonés" - Isabel Allende - (Penguin Ramdon).

2.- "La oculta" - Héctor Abad - (Penguin Ramdon).

3.- "A flor de piel" - Javier Moro - (Planeta).

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).



No ficción:

1.- "Experiencias con el cielo" - Elsa Arango - (Penguin Ramdon).

2.- "Crear o morir" - Andrés Oppenheimer - (Penguin Random).

3.- "Una fuerza para el bien" - Daniel Goleman - (Ediciones B).

4.- "El as bajo la manga con cartas" - Daniel Samper Ospina - (S

Libros).

Fuente: Librería Nacional.



España



Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Casi sin querer" - Defreds (Frida).

3.- "Todos mis futuros son contigo" - Marwan (Planeta).

4.- "Herido diario" - Rayden David Martínez Álvarez (Frida).



No ficción:

1.- "Por fin vas a ponerte en forma" - Amaya Fitness (Temas de

hoy).

2.- "El minotauro global: Estados Unidos, Europa y el futuro de

la economía mundial" - Yanis Varoufakis (Punto de Lectura).

3.- "El poder del ahora. Una guía para la iluminación espiritual"

- Eckhart Tolle (Gaia).

4.- "Footprints 1 activity book. Handwriting edition" - Carol

Read (Macmillan Children Books).

Fuente: Casa del Libro.





Estados Unidos

?

Ficción:

1.- "Grey", de E.L. James (Vintage).

2.- "The Girl on the Train", de Paula Hawkins (Riverhead).

3.- "Nemesis", de Catherine Coulter (Vintage).

4.- "Code of Conduct", de Brad Thor (Emily Bestler/Atria).



No ficción:

1.- "Down The Rabbit Hole", de Holly Madison (Dey Street).

2.- "The Boys in the Boat", de Daniel James Brown (Penguin).

3.- "Modern Romance", de Aziz Ansari y Eric Klinenberg (Penguin

Press).

4.- "The Wright Brothers", de David McCullough (Simon &

Schuster).

Fuente: The New York Times.



México

?

Ficción:

1.- "Ladrona de libros" - Markus Suzak (Debolsillo).

2.- "El tiempo entre costuras" - María Dueñas (Booket).

3.- "Wicked: memorias de una bruja mala" - Gregory Maguire

(Booket).

4.- "Los cuentos de Beedle el Bardo" - J.K. Rowling (Salamandra).



No ficción:

1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy

(Grijalbo).

2.- "Yo soy Malala" - Malala Yousafzai (Patria).

3.- "Un Curso de Milagros" - Rosa María González de Wynn

(Foundation For Inner Peace).

4.- "¿Nos tomamos un café?" - Odin Dupeyron (Disidente).

Fuente: Librería Gandhi.