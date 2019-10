Canciller pide escuchar al pueblo sobre candidatura

El canciller, David Choquehuanca, dejó en manos del pueblo su eventual candidatura a la presidencia de Bolivia en 2n 2018, porque "el pueblo es sabio” y porque "tenemos que escuchar al pueblo”. Sin embargo, luego aclaró que ese tema que será tratado más adelante, de acuerdo a ANF.



Cuando CNN Chile le preguntó a Choquehuanca si su visita a los puertos fue una estrategia para perfilarse como candidato presidencial, respondió: "Para nada, no tiene que ver para nada, en absoluto, ni se nos ha pasado por la mente esa posibilidad”.



Cuando la periodista le insistió si no ha pensado ser presidente de Bolivia, Choquehuanca respondió: "Nosotros no tenemos que pensar, nosotros tenemos que escuchar al pueblo”.



Y, en seguida se le consultó, qué hará si el pueblo se lo pide, a lo que respondió que "el pueblo es sabio, nuestros pueblos son sabios, también hemos dicho que de este tema no vamos a hablar, vamos a hablar después de 2018”.



Hace algunos días José Miguel Insulza, agente de Chile ante La Haya, considera que la visita del Canciller de Bolivia, David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta es para "ponerse a tono" como futuro candidato a la presidencia, en lugar de Evo Morales.