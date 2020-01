Una triste realidad en Bolivia…

¿Le ha tocado ver a usted en ciertas partes del país a niños y perros que corren juntos esperando que les tiren –desde los automóviles que pasan– un pan o restos de comida?

“Es posiblemente un cuadro exclusivo de Bolivia, niños al costado del camino extendiendo la mano, mendigando; en el tramo Cochabamba-Oruro-La Paz, es cosa de todos los días; desde sus comunidades, caminando horas entre los cerros, niños muy pequeños salen de madrugada rumbo a la carretera”, reportó Ariel Sánchez en una nota de la Red ATB, desde la provincia Bolívar (Cochabamba).

Muchos se amargaron viendo el reportaje viralizado por las redes sociales –pese a ser de 2013– donde un niño decía que “recibía las sobras de la gente”, una triste realidad para quienes trajinan desde la madrugada mientras usted y yo dormimos cómodamente.

Los conmovidos reporteros abrazan, besan y dan regalos a sus entrevistados, cuando advierten a una niñita de seis años, a punto de llorar… ¿Emoción por la muñequita recibida? ¡No! Lágrimas por el frío y el hambre al estar cinco horas sin comer. La nota concluye estremecedoramente: “Tal escena en esa ruta es casi parte del paisaje...”

Recuerdo que en 1979, en el viaje de prepromoción que obligaba hacer el Colegio Alemán "para conocer la realidad de Bolivia", vi esa misma escena, probablemente eran los abuelos o padres de los pequeños mendigos del video, siempre ahí, a la vera del camino, pero también vi a otros niños entrando en un frío polar a las minas de Oruro y Potosí a sacar mineral, socavón adentro, donde la temperatura subía a más de 40 grados centígrados, masticando coca, tomando alcohol, trabajando en calzoncillos todo el día… ¿Sabe usted si ha cambiado esto?

Vi cómo nuestros pobres campesinos del altiplano labraban con el arado egipcio de madera; me dolió ver a una viejita de pollera dirigir el arado y lo que de veras me partió el alma fue observar que no era un buey, sino su esposo quien lo jalaba.

Me tocó ver también en Sucre cómo un pobre tarabuqueño se abalanzó a mi plato, donde a propósito dejé chorizos para que él los comiera –aún tengo la foto–, sus ojos muy abiertos, como asustado, como si le fuera a reclamar. ¡Triste!

Amigos… solo dos cosas cambian al hombre para bien: en lo natural, la buena educación, labor inexcusable del Estado; en lo espiritual, Dios, con personas que prediquen y colaboren. De las dos, la segunda es la mejor por el cambio integral y la salvación eterna de por medio. Las dádivas ayudan, pero no resuelven. ¡Siempre será mejor enseñar a pescar que regalar un pescado!