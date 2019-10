Ahorristas de ex-Mutual La Paz buscan informe de su dinero en el Mercantil

Las bajas temperaturas en la ciudad de La Paz no fueron motivo para evitar que los ahorristas de la ex-Mutual La Paz lleguen desde las 4:00 a las instalaciones para recabar información sobre la situación de sus ahorros.



La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino la ex-Mutual La Paz por incumplimiento a un proceso de regularización. Las cuentas en caja de ahorro, depósitos a plazo fijo y créditos pasaron al Banco Mercantil Santa Cruz, que desde ahora atiende a los ahorristas.



Jorge Quisberg, uno de los ahorristas de la ex-Mutual dijo, en un contacto con los medios, que retirará su dinero del Banco Mercantil Santa Cruz, ante el temor de perderlo.



Largas filas pese al frío



A las 8:00 en las oficinas de la ex-Mutal, hoy con un letrero del Banco Mercantil, más de un centenar de personas aguardaban ser atendidos por los ejecutivos de la institución financiera y recibir una información oficial sobre sus recursos.



Trabajadores viven en la incertidumbre



Tras la intervención de la ex-Mutual La Paz no solo ha causado la incertidumbre en los ahorristas, sino también en los trabajadores que no sabe qué pasará con ellos, si serán recontratados por el Banco Mercantil. Ante esta situación tienen previsto salir a las calles a realizar una protesta exigiendo la estabilidad laboral.