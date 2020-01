Rubén Costas ya piensa en llegar a la Presidencia

El gobernador Rubén Costas concedió la entrevista el último día de septiembre. La mañana del viernes estaba calurosa y tensa por el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Beni, pero la autoridad accedió al diálogo.



En Guarayos hubo un bloqueo de cuatro días para exigir a la Gobernación el pago del desayuno escolar. ¿En qué situación está el programa de distribución de regalías a las provincias (50-40-10)?

Hace tres días (martes) estuve en Cuevo dando inicio a la construcción de la carretera a Ibicuati, que es un viejo anhelo de esos pueblos, con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este es un pueblo histórico de Santa Cruz, que defendió el avasallamiento y merecía que cumplamos la promesa de construir una carretera asfaltada; de ahí me trasladé a San Miguel de Velasco, para estar en el aniversario del Santo Patrono, donde hemos recubierto el techo del templo jesuítico. En el caso puntual de Guarayos, el problema fundamental es la falta de recursos y ustedes saben que la disminución del presupuesto es del 60%, con relación a 2014. Ese es el tema medular.



¿Cómo mide su gestión?

Por los indicadores. En una década hemos sacado a más de 300.000 personas de la línea de la pobreza extrema. En 2006 había 1.980 comunidades que vivían como en la época de las cavernas porque en el departamento teníamos menos del 50% de cobertura de agua potable, de energía eléctrica y de caminos, hoy los indicadores dicen que estamos con casi el 100% de cobertura en agua potable, el único departamento y una de las pocas regiones de Latinoamérica con esos porcentajes, y tenemos un 95% de tendido eléctrico. Para que se tenga una idea, en toda la historia de Santa Cruz se hicieron 7.000 kilómetros de tendido eléctrico, pero desde el 2006 hasta la fecha se hicieron 7.500 kilómetros, todos en el área rural. Lo interesante de esto es que el Gobierno promueve estos porcentajes y aunque pareciera que forma parte de su gestión, todo se ha pagado con recursos de la Gobernación.



¿Cómo impacta el recorte del 60% del presupuesto en su gestión?

Hemos visto que aunque siempre nos hemos manejado con austeridad y que evitamos tener supernumerarios, esto nos obliga a que seamos más eficientes y eficaces. No queremos despedir personal, hemos optado por no renovar contratos y fusionar algunos proyectos sociales y de salud para ser más eficientes. Lo más importante de esta reingeniería consiste en cambiar nuestra matriz económica para no depender únicamente de los hidrocarburos.



Por eso creamos una Agencia Tributaria que tendrá una forma diferente de financiación y no centrarnos únicamente en cobrar impuestos. Un ejemplo es lo que hacemos con los ganaderos, para contar con los recursos para controlar la fiebre aftosa son ellos los que aportan para la compra de vacunas y sustentar la red de salud, que implica veterinarios, movilidades, logística, etc. Las reses son de los ganaderos, pero es un problema del Estado.



¿Cuántos programas fueron fusionados?

No puedo responder con precisión porque tengo tres prioridades: hacer gestión, hacer oposición y, tercera, construir un proyecto político. La gente palpa y sabe que mejoraron sus condiciones de vida porque orientamos la gestión para los programas sociales. Uno de ellos es el desayuno escolar, que es único en Bolivia y ha hecho reducir el ausentismo en las escuelas del 7% al 1%. Debemos aclarar que esto no es competencia de la Gobernación, sino de los municipios, pero entendemos que ellos no tienen los recursos. El problema en Guarayos es por el desa-yuno escolar, ellos ni siquiera habían pedido ese programa, pero lo tienen.



¿A qué atribuye este conflicto y quién lo mueve?

No quiero echar la culpa al Gobierno ni creo que sea muy político, aunque siempre hay asambleístas que con algún interés, no sé si económico o político, están prestos para esta situación. Sin embargo, insisto en que esto tiene que ver con el problema económico, porque con el programa 50-40-10 todos los municipios licitan el desayuno y el almuerzo escolar.



En este departamento existen más de 1.100 que se han aplicado, pero el problema es por la disminución del 60% de los recursos del departamento. Fíjese la paradoja, los señores que estaban bloqueando no dijeron nada cuando nos confiscaron el 12% de los recursos del IDH para invertirlos en las exploraciones de YPFB, cuando esa es una competencia estrictamente nacional. Esos recursos eran para invertir en salud y educación. Los alcaldes que bloquean no dicen nada cuando les quitan recursos. Este problema tiene tintes políticos y económicos. ¿Alguna vez ha escuchado a estos alcaldes hablar de pacto fiscal? Nunca se han pronunciado.



Hubo cuestionamientos sobre por qué la Gobernación no genera sus propios recursos. ¿Está eso dentro de sus competencias?

Sí y no. Por eso hablaba de un cambio en la matriz energética y por eso estamos abriendo la Agencia Tributaria, por eso generamos recursos que están en un 13% o 15%, pero necesitamos más;?ahora viene la limitante porque hay un doble discurso y un alto grado de cinismo. ¿Qué competencias nos dejan? La de cobrar porcentajes a las herencias y a las naves aéreas y navales parece un chiste. Cuando tenemos ideas interesantes, como la de cobrar impuesto al alcohol y a los cigarrillos para invertirlos en salud, deporte y educación, son vetadas por el Gobierno.



Estas dificultades no nos desaniman ni nos bajan el ánimo porque por algo trabajamos desde hace 10 años y aumentamos los votos en un promedio del 7% en cada elección.



Mucha gente me decía que era mal político porque invertía en las áreas con mayores índices de pobreza, pero el pueblo entendió que se tenía que destinar recursos donde más se necesitaba. En la última elección hubo un hecho histórico, hemos ganado en los 15 distritos de Santa Cruz de la Sierra con el 70% de los votos, eso no ocurría ni en los mejores tiempos de Percy Fernández.



Esa fue la recompensa y la aprobación de la gente al equilibrio y es la forma de evitar que el área rural se venga a la ciudad y aumenten los cordones de pobreza. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar por esta ciudad porque nos ha privilegiado con su voto para continuar con el modelo social de desarrollo.



¿Este respaldo en la ciudad lo anima a postularse a la Alcaldía?

No, ni se me ha pasado por la cabeza. Este tema no ha sido analizado, aunque el Movimiento Demócrata Social ha decidido presentar candidatos en todas las gobernaciones y alcaldías del país, incluyendo a Santa Cruz de la Sierra. Cuando digo ojalá sea una alcaldesa forma parte de la reivindicación que siempre hemos tenido, pero la decisión final la asumirá el congreso nacional del partido.



¿Irá a la Gobernación?

He dicho que no voy más a la Gobernación; aunque se cambie la Constitución, no me presentaré. También aplaudimos que una mujer se postule, pero eso lo decidirá el partido.



¿Usted cree que habrá cambios en la Constitución?

Creo que (los masistas) apostarán hasta lo último porque es una cuestión de sobrevivencia de un partido que está amparado en el caudillaje y en la concentración absoluta del poder. Es todo lo contrario de noso-tros, que somos autonomistas y creemos en la democracia. El congreso de mi partido decidirá si sigo o no en la política, aunque creo que es momento de desarrollar el proyecto cruceño y que Santa Cruz tenga el liderazgo que siempre se ha reclamado.



¿Se considera ese líder?

No sé si soy o no, depende de la concepción de la palabra. Lo que sí está claro es que la historia me ha obligado a ser conductor de procesos, como la autonomía, de los cabildos y a conformar toda esa doctrina que ha nacido desde la fundación de este pueblo, hace 255 años, y todo ese legado de solidaridad y de bolivianidad que se traduce en un proyecto más parecido a Bolivia: La democracia social, y no puedo dejar de apuntar llegue a donde tenga que llegar. Si el partido cree que tengo que seguir liderando, tengo que seguir y el concepto de líder lo tendrá que decir la ciudadanía.



Usted dijo que no se presentará a la Gobernación y prácticamente descartó la Alcaldía, ¿irá a la Presidencia?

Hay una frase que utilizan mucho los políticos: “Soy un soldado del proceso”, o como dicen los militares: “Ni me brindo ni me excuso”. Sin embargo, algo de eso hay. Son 40 años de vida en la dirigencia. A los 20 me inicié en la agropecuaria en Montero y he pasado por todas las instituciones departamentales y nacionales.



Estuve ocho años en el civismo y los últimos 10 en la política. Todo es parte de un proceso, de situaciones que se han dado, no que las he buscado. Si usted revisa mi discurso cuando dejé el Comité Cívico, pensaba que se acababa mi historial porque cedí a Carlos Dabdoub la posibilidad de que se convierta en el primer prefecto electo de Santa Cruz, pero la vida me puso en estas lides.



Ahora estoy en un partido político que ha nacido en el oriente y es el que más se parece a Bolivia. Es un partido político que da respuesta y esperanza a los bolivianos.



Hablo de un memorándum, no el de 1904 que decía somos bolivianos, tómennos en cuenta, miremos la salida al Atlántico por Puerto Busch, busquemos la integración bioceánica, veamos el gigante dormido en Mutún, pero cuál fue la respuesta que recibieron nuestros abuelos: que eran separatistas. Así ha transcurrido la historia con la Revolución de los Domingos, con Andrés Ibáñez y la lucha por el 11% de las regalías, pero siempre nos han dicho separatistas. El nuevo memorándum es asumir un rol protagónico en Bolivia.



¿Cuál es el nuevo rol?

A mí me tiene cansado, por no decir otra cosa, que somos la locomotora del país, que damos de comer a siete de cada 10 bolivianos, que generamos casi el 40% del Producto Interno Bruto, por eso nuestra propuesta es solidaria y para todos los municipios. Ahora es cuando se entiende que la autonomía fue una propuesta imparable y los que hacían campaña en contra de la autonomía ahora están disfrazados de autonomistas.



Nosotros, desde el Comité pro Santa Cruz, pagamos a una consultora para ver cómo funcionaba un pacto fiscal; ahora, después de 10 años, es cuando comienza el debate nacional. El modelo centralista ya no funciona. Por eso estamos viendo el problema de Guarayos, en Tarija y en La Paz. Tiene que haber autonomía con recursos.



¿Usted cree que puede llegar a la Presidencia?

Sin pecar en la soberbia, Santa Cruz, por el sitial que ocupa actualmente y porque significa la nueva esperanza de Bolivia, necesita buscar equilibrio en el país. No puede ser que el presidente diga que un cruceño no puede ser presidente. No tengo que pedir permiso a nadie para ser boliviano. Esa historia de que no hay líderes en Santa Cruz ni un político cruceño la hacemos nosotros mismos para desprestigiarnos y para mantener vivos esos complejos que llegan desde el centralismo. Si el partido dice que vaya de candidato, voy de candidato. Me resisto a aceptar que un cruceño no pueda llegar a la Presidencia de este país. Que Santa Cruz no sea solo la locomotora económica del país, sino que tenga los equilibrios correctos. Demócratas no nació para ser la primera oposición del país, sino para gobernar Bolivia.



¿Existe estabilidad económica de la que habla el Gobierno?

Lo dicen los indicadores, tampoco se puede discutir que crecer al 4% en la región cuando hay una deflación mundial es interesante, aunque tampoco nos podemos olvidar que tuvimos 10 años de bonanzas. Este Gobierno ha manejado más de $us 200.000 millones; nunca en la historia, juntados todos los presupuestos de la historia republicana de Bolivia, se había manejado tanto dinero.



Puede ser que este Gobierno aguante hasta tres años las cifras macroeconómicas y que crezca al 4%, pero en términos microeconómicos los ciudadanos no sienten los beneficios. Santa Cruz maneja menos del 1% del presupuesto nacional, pero hemos hecho grandes obras con el apalancamiento de créditos.



¿Cómo ve la relación entre el alcalde Percy Fernández y el presidente Morales?

La relación de Percy con el Gobierno es extraordinaria desde hace mucho tiempo. El presidente cuando se refiere a mí, debo reconocer, no lo hace en términos peyorativos ni malos. Aunque algunas veces generaliza y nos coloca a todos en una bolsa y nos tilda de derechistas. La gente valora que el gobernador es honesto, que tiene 30 juicios pero ninguno es por corrupción