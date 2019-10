Convocatoria de EL DEBER moviliza a los usuarios

El lunes a la noche EL DEBER solicitó a los usuarios, mediante su cuenta en la red social Facebook, que cuenten si en sus zonas "también se sufrió el corte de electricidad" y la respuesta fue inmediata: más de 900 comentarios en tan solo una hora expresaron los perjuicios que causó el corte de este servicio básico.



Algunos de los comentarios compartidos por nuestros usuarios:



“Av. Piraí, 4to anillo, sin electricidad, primero hubo un bajón para quemar artefactos eléctricos y por último nos quedamos en la obscuridad”, dijo Cristhian Escalante Osinaga.



“Kilómetro seis, Doble Vía a la Guardia apagón total”, indicó Juan Gabriel Albarez Gonzales.



“En el Urubó se cortó por un par de segundos no más”, manifestó Beby Bañón Chávez.



“En el centro, zona la capilla Jesús Nazareno, no hay luz. Años que no pasaba esto tan seguido. Parece que algo anda mal”, comentó Mauricio Hurtado Algarañaz.



“Qué pena que somos una ciudad tan grande, y que tengamos que pasar por esto”, señaló Carla Yamira Sempertegui Mendez.