Maduro no asistirá a Cumbre del Mercosur

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participará de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se celebrará este lunes en Asunción, debido a "sus compromisos internos", dijo hoy en rueda de prensa el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.



"El presidente Maduro no va a estar", declaró Loizaga a periodistas.



"Entiendo que Maduro no estaría por sus compromisos internos", declaró el canciller en la rueda de prensa tras la finalización del encuentro de ministros y delegados del Mercosur de la reunión semestral del Consejo Mercado Común (CMC).



La cita congregará el lunes entonces al resto de presidentes de los Estados miembros de Mercosur: el de Paraguay, Horacio Cartes, el de Argentina, Mauricio Macri, el de Uruguay, Tabaré Vázquez, y a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.



Loizaga añadió que será la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sustituirá a Maduro en la cumbre.



Sí está confirmada la presencia de Evo Morales, presidente de Bolivia, país en trámite de adhesión a Mercosur, y de Michelle Bachelet, presidenta de Chile, Estado asociado del bloque.



La cumbre será la primera para Macri, quien en su primera rueda de prensa como presidente electo, tras las elecciones de noviembre, dijo que solicitaría la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela por la "persecución" a los opositores y a "la libertad de expresión".



La cláusula democrática prevista en el Mercosur - integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- establece la posibilidad de suspender a un Estado miembro del bloque ante la ruptura del orden democrático en virtud del Protocolo de Ushuaia, suscrito en 1998, que contempla que solo puede aplicarse por consenso.



Sin embargo, tras las elecciones legislativas de Venezuela del 6 de diciembre, en las que triunfó la oposición, la canciller argentina, Susana Malcorra, declaró que su país no solicitaría esa cláusula.



La cumbre marcará el término de la presidencia temporal del bloque ejercida por Paraguay durante este semestre, que a partir de ahora pasará a Uruguay.