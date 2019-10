Se darán tres seminarios sobre mezcla de audio

Tres seminarios sobre mezcla de audio se dictarán en Santa Cruz, por el ingeniero de sonido Jorge Rozas, de Argentina. El lugar donde se desarrollarán es el Centro AudioBox (Mamerto Cuéllar # 320, local 5).

El primero de ellos será mañana, de 19:00 a 22:00, y se titula 7 Pasos hacia tus mejores mezclas; el segundo será el sábado, a la misma hora, y se llama Channel strips "la filosofía analógica en el entorno digital".



El último, denominado Mezcla de baterías "de pistas crudas a baterías profesionales", será el viernes 15 y el sábado 16.



La idea fundamental de todos ellos es ayudar al músico que se autoproduce, a los compositores que quieran lograr temas más profesionales y, en general, a cualquier persona que quiera mejorar la calidad de su sonido y que no tenga acceso a entornos profesionales.



Los requisitos para asistir son muy básicos: que el asistente tenga una idea del manejo de algún secuenciador (Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, Reaper, etc).



Rozas maneja la plataforma www.sonipedia.com, donde ofrece cursos de sonido online. Más información al teléfono: 763-49721