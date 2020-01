Propuesta de ley contra el bullying cobra fuerza en el foro EL DEBER

Lo primero que dijo Lorena Méndez, madre de familia y activista contra el bullying, ni bien tuvo la palabra en el foro de EL DEBER sobre acoso escolar prendió la luz de alarma: “Según datos de un estudio del mismo Ministerio de Educación, realizado en 2014, cinco de cada 10 estudiantes sufren bullying en Bolivia”. Detalló que este puede ser físico, sicológico, verbal, sexual, social, cibernético y que si bien existe en nuestro medio el Código Niño, Niña, Adolescente, hay muchos vacíos, por eso su plataforma ciudadana Basta de bullying elaboró un proyecto de ley.

En la misma mesa tuvieron la palabra la subdirectora de Educación Regular del Seduca, Albina Abasto; la presidenta del Concejo, Angélica Sosa; la sicóloga clínica Fabiola Guachalla y el activista contra el bullying Alfredo Rodríguez.

Después de hora y media de foro, quedó en evidencia que en Santa Cruz hay una ley vigente, la 003/2013, de educación en valores, cuya reglamentación se desconoce porque no se ha difundido, según reconoció la presidenta del Concejo.

Sosa incluso se comprometió a tomar en cuenta el proyecto de ley de los activistas contra el bullying que le presentaron en noviembre para que se mejore el reglamento. Pero cuando este medio solicitó conocer el mencionado reglamento, no tuvo acceso alguno, se nos instruyó acudir a la directora de Desarrollo Humano, Rossy Valencia, pero estuvo en varias reuniones y cuando le trasladamos el pedido a su encargada de comunicación esta nos informó que lo seguían buscando.

Amén de la falta de conocimiento sobre una ley que proteja a los chicos contra el abuso escolar, el foro permitió desnudar la urgente necesidad de un protocolo que indique qué procedimiento deben seguir los padres, los profesores y los directores de los colegios en donde se ha dado un caso de bullying. También se sugirió a la representante del Seduca que se incluya en el currículo una materia sobre acoso escolar.

“Falta una estructura de sostén en el currículo educativo, hasta ahora se atienden crisis puntuales y luego queda un vacío por un montón de factores. Tengo colegas en las defensorías que trabajan muy bien, pero sé que les falta tiempo y espacio para atender todas las situaciones. Se debe hacer una estructura y atacar este conflicto por todos los lados, a nivel gubernamental, institucional y con los padres”, sugirió la sicóloga Guachalla.

Desde el Ministerio



Carlos Echazú, de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, reconoció que falta una estadística real sobre bullying. “Es necesaria esa información para generar políticas. Estamos con la idea de crear protocolos en atención a todo tipo de violencia, pero para tener aquello necesitamos estadísticas”, explicó.

Este medio le preguntó si el Ministerio cuenta con algunas cifras y las únicas a las que se remitió son a las llamadas que han recibido en la línea gratuita para denunciar (800100050). “El 2016 recibimos 15 denuncias de bullying en el país, se sucedieron entre una a dos por mes, pero en esta última gestión en los primeros meses se recibieron bastantes más, unas 3 o 4 por mes, lo que indica que el fenómeno puede estar incrementándose o también puede ser por el hecho de que se está visibilizando más y se está denunciando con más frecuencia”.

La voz de los activistas



“Bullying es humillación, es violencia, hasta es sinónimo de muerte”, denunció Rodríguez, activista de Bullying Nunca Más-Bolivia, mostrando un legajo de cartas escritas a mano por alumnos de colegios en los que se ha presentado para brindar talleres e información. “Unicef habla de acoso escolar como toda forma de violencia y discriminación entre compañeros, es intencional y repetitivo”, agregó.



Explicó que su plataforma se unió a la iniciativa de Méndez, que en noviembre de 2016 propuso al Concejo una ley autónoma para ayudar a los involucrados sobre cómo afrontar esta enfermedad social, en palabras de la activista.



Esta última hizo hincapié en su principal inquietud: “Me preocupa de sobremanera qué procedimiento deben seguir los padres, los profesores y los directores de colegio. En mi caso, y en el de muchas personas, me topé con una barrera burocrática en todas las instancias e instituciones correspondientes que deberían atender este problema de manera oportuna. No puede dilatarse este tema por meses de meses porque la víctima termina más introvertida, entristeciéndose más, no rinde en su escuela ni en su ámbito social. Se debe dar una solución a todos. Me preocupan las demás víctimas, y (quiero) dejarles un protocolo, una guía, algo que puedan seguir y lograr que los atiendan en las instituciones correspondientes”, concluyó, a tiempo de lanzar una dura advertencia: “Ignorar puede terminar en suicidio de la víctima que busca un escape”.

Prevención en los colegios

Abasto informó que existen brigadas educativas integradas por los mismos estudiantes que realizan talleres para tomar conciencia. Esta iniciativa partió el año pasado con 100 colegios y este 2017, con 400 unidades educativas. “Estamos empezando poco a poco, queremos ver las reacciones de nuestros estudiantes”, acotó.



A su vez, complementó que hay talleres dirigidos a los directores para que luego los difundan con los profesores contra el bullying.



“Tenemos contenidos dentro del currículo en cada una de las unidades educativas en el nivel inicial hasta el secundario. Pero hace falta trabajar con los padres de familia, ¿de qué sirve que el maestro trate de concienciar si en casa aprende otra cosa?”, reflexionó Abasto.

Sin embargo, Fabiola Guachalla le hizo notar que se habla mucho de la intervención de los padres, pero “nuestra sociedad presenta una ausencia total de los progenitores, pienso que se deben incrementar mucho más fuertes los currículos públicos, pensar en que hay que ‘autoformar’ solos a esos chicos y hacerlo de manera sostenible, no por un año o dos”, lo dijo dando cuenta de que hay que ser reales, reconocer que hay una ausencia de los padres y por lo tanto no se les puede pasar la pelota. “Ustedes hagan, hay que apostar más a ese currículo contra el bullying”.

Respecto al trabajo de prevención en los colegios, tanto de parte del municipio con la Defensoría de la Niñez y como con el Seduca, Rodríguez considera que falta mucho por hacer. “Están los instrumentos, pero hay que ver cómo los asientan, hay que ponerle el cable a tierra a eso. Los niños están indefensos, hay profesores que abusan, directores que llevan a las chicas a los moteles, esa ley de valores y principios, esos discursos no sé cuánto están haciendo para frenar (el acoso escolar). Están sucediendo cosas terribles y no estamos actuando oportunamente”, denunció.

“Todos tienen derecho a una educación en un ambiente pacífico, todos lo merecemos, veamos qué hacer por el bien de la sociedad”, concluyó Méndez.

Sobre la ley



La presidenta del Concejo informó que hay una ley municipal vigente de 2013 de Educación en valores para vivir bien. La ley ataca las situaciones de riesgo para la niñez y la adolescencia, siendo una de ellas el bullying. Tiene 13 artículos y es el duodécimo el que instruye elaborar la reglamentación, la cual debe ser presentada para su aprobación al Concejo Municipal. En este punto fue en el que el Foro de EL DEBER logró el compromiso de Sosa para tomar en cuenta el proyecto de ley de los activistas para que se enriquezca el reglamento. “Ya mandé la recomendación para que en el reglamento vigente sean tomados varios puntos de ellos, no fue un esfuerzo en vano”, indicó.

Agregó que los padres no deben enceguecerse, sino admitir el problema y dejarse ayudar. “Nuestros programas son de protección y protegemos a los niños de ambos bandos”, advirtiendo que no pueden actuar cuando una denuncia entra a una instancia judicial.