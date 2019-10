Acusan de despilfarro a exgobernador de Tarija

En la gestión de 4 años y medio del exgobernador Lino Condori se despilfarraron Bs 2.074 millones en gastos de funcionamiento, informó el secretario de Planificación e Inversión de la Gobernación de Tarija, Karim Leytón.



El funcionario explicó que el monto se debe por el pago a personal eventual, gastos no personales, contratación de consultorías, compra de materiales y suministros, servicios y alquileres de edificios que ni siquiera en algunos de ellos no se ocuparon para oficinas.



“Hay una serie de gastos dispendiosos que tienen que ver con el despilfarro de los ingresos económicos de la Gobernación de Tarija porque no hubo control ni responsabilidad”, afirmó Leytón.



El director de Transparencia, Waldo Tarifa, declaró que existen indicios de gastos injustificados que deben ser investigados por la Contraloría Departamental y la Fiscalía de Distrito para identificar a los responsables.



Tarifa agregó que en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), dependiente de la Gobernación, se detectaron 22 contratos de trabajo para personal que no cumplían sus funciones.



Asimismo, Leytón cuestionó al exgobernador Condori de haber transferido fondos estatales a los Ejecutivos Seccionales sin lineamientos de estrategia departamental bajo los criterios y prioridades de inversión para resolver problemas estructurales y las necesidades de la población de Tarija.



“Al parecer de manera irresponsable se han generado obligaciones para la Gobernación, a través de licitaciones de contratos, sin que se hayan garantizado fondos para financiar esos compromisos y darle sostenibilidad”, sostiene el secretario de Planificación.