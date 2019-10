Morales y Bachelet vuelven a hablar del mar

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Michelle Bachelet, abordaron este jueves en Costa Rica "sin exclusiones" la agenda bilateral de 13 puntos, que incluye la reivindicación marítima boliviana, aseguró hoy el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.



"El canciller de Chile va a contrasentido. Parece que no existe

una buena comunicación con su presidenta", señaló el canciller boliviano.



Choquehuanca, que acompaña a Morales en la Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) que se celebró hasta este jueves en el país centroamericano, dijo a la agencia ABI que los mandatarios hablaron de "la posibilidad de retomar la agenda de los 13 puntos, sin exclusiones".



La agenda de los 13 puntos es una hoja de ruta acordada por ambos

países en 2006 y que incluye, en uno de sus apartados, la reivindicación marítima de Bolivia hacia Chile de recuperar un acceso soberano al Pacífico, tras perder su litoral en una guerra en el siglo XIX.



Según dijo este jueves el canciller chileno, "evidentemente el

asunto marítimo está radicado en La Haya y permanece allí. Eso no

significa que no podamos conversar sobre materias que son de interés

común de los dos países".



La agenda de trece puntos, que por primera vez incluía la

aspiración de Bolivia de un acceso al mar, fue acordada en 2006,

pero el diálogo se enfrió tras la llegada de Sebastián Piñera a la

presidencia de Chile en 2010 y se congeló en 2013 cuando Bolivia

presentó la demanda en la CIJ.



Bolivia demandó el año pasado a Chile ante la Corte Internacional

de Justicia (CIJ) para que ese país se siente a negociar en firme y de

buena fe una solución a la centenaria reivindicación marítima

boliviana.



Chile, que considera que todos los asuntos limítrofes con Bolivia

están resueltos desde 1904, cuando ambos países suscribieron un

tratado de paz y amistad, objetó la competencia de La Haya para

pronunciarse sobre el asunto, por tratarse de un litigio resuelto a

través de un tratado antes de la creación del tribunal, en 1948.



Mientras se espera que la Corte se pronuncie a mediados de año

sobre esa objeción, ambos países han desarrollado campañas

internacionales para difundir sus argumentos.