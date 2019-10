Acusarán y procesarán a actores de la privatización

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el martes 13 de enero se conocerá en la última sesión de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el informe final de la Comisión Especial de investigación de las privatizaciones en el país, además de un pliego acusatorio contra los presuntos responsables.



"La acusación formal que se emite tiene un efecto legal inmediato y tiene que darse adelante los procedimientos para que proceda el juicio a estos malvados. Eso no va a aquedar impune, no se olviden que los delitos contra el Estado no prescriben", sentenció la autoridad.



"Ningún privatizador se salva", agregó y explicó que cualquier otra instancia del Estado podrá sumarse como querellante, tal el caso de la Procuraduría General. Garantizó que habrá sanciones para los responsables de la entrega de las empresas bolivianas.



El exsenador Adolfo Mendoza, que presidía dicha Comisión, informó a EL DEBER que algunas de las conclusiones del informe mandan a iniciar juicios por traición a la Patria contra los implicados, entre ellos el político opositor Samuel Doria Medina.



"El informe sugerirá iniciar acciones judiciales por traición a la patria a quienes identifiquemos. Existe una red de poder con base en tres partidos, MNR, ADN y MIR, luego varios líderes de Unidad Nacional, MBL e incluso el MSM", informó el oficialista.



Los datos indican que el informe contempla a las empresas Enfe, Entel, YPFB, entre algunas, incluyendo el aspecto minero con el daño a Comibol, por lo que se adelanta que el informe será ampuloso al tratarse de un número mayor a los 20 casos.