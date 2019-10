Rodríguez Veltzé: la unidad del equipo marítimo no se ha roto

El agente boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé aseguró la noche del viernes que nunca se rompió la unidad del equipo multidisciplinario que defiende la demanda marítima del país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"La unidad nunca se ha roto, nunca ha habido un quiebre, quiero ser muy claro con los bolivianos", dijo el expresidente del país y ahora agente Rodríguez Veltzé.



Indicó que dentro el equipo no existen protagonistas esenciales, en entrevista difundida por el programa No Mentiras de la Red PAT.



"Cada quien hace un poco de lo que le toca y la generación de nuestro esfuerzo jurídico, judicial ante la Corte con sede en La Haya tuvo una serie de múltiples reuniones que no contemplaban la participación de todos los actores", reiteró.



Rodríguez Veltzé manifestó que en toda la actividad de nuestra causa marítima no concurren todos los miembros del equipo al mismo tiempo y por todos los temas, "en eso seamos claros", dijo.



"Más hay experiencias o capacidades que se distinguen por los momentos técnicos que debemos resolver y da muy mala impresión que de pronto por una impresión de medios, porque no este determinado sujeto pretendamos asumir que se ha roto una unidad, francamente lamento que se entienda y por lo menos se insinué no hay ruptura de unidad alguna", acotó.



Remarcó que francamente no ve motivo para que esta coyuntura electoral ensombrezca algo que va tan bien.



En pasados días surgieron versiones periodísticas que señalaban que el vocero de la causa marítima, Carlos Mesa fue excluido del equipo, situación que fue desmentida y aclarada por el presidente, Evo Morales y otras autoridades del Estado.



También el viernes, más temprano, Carlos Mesa, envió un saludo a los abogados Monique Chemilier y Antonio Remiro Brotons, que arribaron al país para reunirse con parte del equipo jurídico nacional y evitó ingresar en la polémica sobre las razones por las que no fue convocado a la cita.



"Un saludo de respeto y amistad a los abogados Monique Chemilier y Antonio Remiro Brotóns. Unida, Bolivia siempre tendrá éxito en su demanda", escribió el representante en su cuenta oficial en Twitter.