Vargas Llosa: "Mi vena literaria es fundamental"

El premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que hoy fue investido doctor "honoris causa" por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander (norte de España) aseguró que la "vena literaria" es fundamental en su vida y que "todo lo demás viene por añadidura".



En su intervención al ser investido, el escritor peruano recordó anteriores visitas a la UIMP, especialmente la que hizo en 1991 en el Encuentro con Karl Popper, donde coincidió por última vez con el filósofo, "un gran defensor de la cultura de la libertad".



Vargas Llosa elogió a Popper y reivindicó su visión optimista del mundo, "muy necesaria" hoy en día, pese a la violencia de la que se hacen eco los medios de comunicación. Y ello, porque, según subrayó, aunque los problemas actuales "son enormes, todos tienen solución, y depende únicamente de nosotros".



Sobre la labor de escritor, el autor de Cinco esquinas o La fiesta del chivo afirmó que es "solitaria" y que la desarrolla aislado. "Es imposible ser escritor sin aislarse del resto", manifestó.

Con todo, rechazó la idea del escritor "que se aparta del mundo" o que permanece "encerrado en un cuarto" al modo de Marcel Proust.



"Me interesa tener al menos un pie en la realidad que está fuera de mi escritorio o de mi despacho", aseveró.



Vargas Llosa contó que, aunque nació con la idea de ser escritor y tiene la literatura como "primera prioridad", no puede dejar de participar en la vida pública, una actitud que relaciona con autores de su generación y que cree que no abunda en otros más jóvenes.



Él sigue escribiendo "de forma sistemática", historias que le "vienen de adentro", experiencias que ha vivido y que le "generan un fantaseo" e imágenes.



Vargas Llosa cree que muchas veces el escritor no reconoce "la obra que quiso escribir" en las que leen sus lectores o en lo que refleja la crítica, una sensación que, según admitió, él mismo ha experimentado.