Otra razón para dejar de fumar: la nicotina daña tu esperma

Todo mundo sabe que si una mujer fuma y planea embarazarse debe dejar el cigarro. Un nuevo estudio sugiere que también el futuro padre debería dejar de fumar.



Según publica el diario The New York Time investigadores brasileños analizaron el esperma de 20 fumadores y 20 no fumadores, y descubrieron que el esperma de los fumadores estaba dañado de tal modo que se reducían las probabilidades de fertilización y podía causar, además, problemas de salud en el bebé.



El ADN en el esperma de los fumadores se encontraba fragmentado, probablemente debido al estrés oxidativo del cadmio y la nicotina del humo del cigarro. En otros estudios se ha observado que la fragmentación del ADN del esperma está asociada con un mayor riesgo de problemas genéticos en los hijos, así como con el cáncer infantil. Las mitocondrias, el centro energético de las células, eran, también, menos activas en el esperma de los fumadores.



Así mismo, el estudio, publicado en BJU International, encontró que los fumadores tenían un porcentaje más alto de imperfección en los acrosomas, la parte de la cabeza del esperma que libera las enzimas que permiten al esperma penetrar la coraza del óvulo. Además, los investigadores descubrieron alteraciones en las proteínas del plasma seminal de los fumadores, las cuales podrían impedir la fertilización.



“Se descubrieron todos estos efectos en los fumadores”, dijo Ricardo Pimenta Bertolla de la Universidad Federal de São Paulo, autor principal del artículo. El mensaje, afirmó, es claro: el cigarro altera la capacidad del hombre para producir esperma capaz de fertilizar exitosamente un óvulo.



NO OLVIDES LOS BENEFICIOS QUE TIENE DEJAR DE FUMAR



Cabe recordar que dejar de fumar mejora el estado general del cuerpo y previene una serie de terribles enfermedades. Te enumeramos algunos beneficios que fueron publicados en un artículo en Emol:



-Vas a respirar mejor... Si tienes entre 20 y 30 años, el efecto que tiene fumar en tu capacidad pulmonar puede que no se note, a menos que decidas salir a correr. Si ya eres mayor, tener una menor capacidad pulmonar puede significar la diferencia entre tener una vida activa o quedarte en casa, incapacitado de disfrutar tus años de madurez.



-Vas a tener más energía. Las personas que dejan de fumar experimentan una considerable mejoría en su circulación sanguínea. Asimismo, el aumento de oxígeno en el cuerpo genera más energía y, por tanto, menos cansancio.



- Menos estrés. El dejar de consumir nicotina puede disparar la sensación de estrés por un tiempo. Sin embargo, luego de renunciar al tabaco te vas a dar cuenta que gran parte de ese estrés era provocado por fumar.



-Mejora la vida sexual. Los hombres que dejan de fuman pueden experimentar mejores erecciones y las mujeres, pueden tener relaciones de mejor calidad.



- Mejora tu piel. Se comprobó que dejar de fumar (o no fumar) hace que las personas envejezcan más lento que los que sí lo hacen. La piel de los no fumadores recibe más nutrientes y, obvio, oxígeno que los que sí lo hacen.