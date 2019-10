Partido de Peña Nieto gana comicios legislativos

El partido oficialista mexicano PRI retuvo su mayoría simple en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del domingo a pesar del reciente desplome de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y de las fuertes protestas ocurridas durante los comicios.



La jornada de este domingo, en la que un candidato independiente se perfiló para ganar por primera vez una gobernatura regional, estuvo marcada por las acciones de un sector radical de maestros y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que lograron bloquear decenas de casillas (centros de voto) e incendiar boletas.



El gobierno había desplegado un operativo especial de seguridad en los estados de Guerrero y Oaxaca, después de una semana de contundentes protestas, y finalmente respiró al conocerse que menos de un 1% de las casillas del país se vieron afectadas.



Resultados electorales



El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, informó que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) ganó la elección a la cámara baja con un estimado de entre el 29,87% y 30,85% de los votos.



Este resultado, inferior al 31,9% cosechado en los comicios de 2012, permite al PRI superar al Partido Acción Nacional (conservador), que sumaría entre 21,47% y 22,20%; y al Partido de la Revolución Democrática (izquierda) con entre 11,14% y 11,81%.



"El mensaje de las urnas es que no estuvo mal este gobierno en los tres años (que lleva), que no hay mucho descontento, porque el PRI se mantiene y los otros partidos no crecen", dijo a la AFP el analista político José Antonio Crespo.