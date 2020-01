Quispe logra beca para ser experto mecatrónico

Esteban Quispe Churata, el creador de la réplica del robot "Wall-Ekitt o Wall-E boliviano", logró una beca y estudia, desde este semestre, Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" de La Paz.



El director esa carrera, Humberto Calderón, informó que Quispe fue becado después de conocerlo por sus construcciones artesanales de robots y presentadas en ferias científicas estudiantiles durante el 2015. "No solo es un científico potencial sino también una persona muy agradable, con muchos valores (..) Un cúmulo de cosas que nos llevó a ofrecerle la beca completa en la UCB", sostuvo.



La información oficial de esa casa de estudios superiores indica que Quispe, nacido en la comunidad de Anchallani, en la provincia Loayza del departamento de La Paz, vive en una habitación alquilada en la ciudad de La Paz y los fines de semana vuelve a Patacamaya, donde vive su hermano y sus padres de familia.



Quispe, que cursa el primer semestre de un total de nueve, es uno de los estudiantes inquietos e impulsivos en la carrera. "Él (Quispe) imagina nuevas cosas, es una persona muy creativa y tiene todo ese impulso de plasmar sus ideas en pequeñas máquinas en proyectos", dijo Calderón.



Quispe afirmó que estudia "con gusto" en la UCB, pues su propósito es aprender más sobre la carrera que estudia. "Aquí quiero aprender más, más de lo que sé, estoy conforme con lo que tengo, me gusta aprender más, hay metas que cumplir en esta universidad", aseveró.



Calderón afirmó que la carrera Mecatrónica le asignó un espacio en el laboratorio "para no matar su creatividad" y más bien incentivarlo porque "(Quispe) es una persona muy acelerada". Actualmente tiene que "aprender nuevos lenguajes", a través de materias elementales como cálculo, álgebra, física, inglés, entre otros, para que combine con su permanente impulso de la creación.