David Dionich no regresa al Bailando y se va del país

David Dionich sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que ya no será parte de la cuarta temporada del Bailando. El rubio publicó en Facebook un mensaje de despedida, que en unos minutos generó cientos de reacciones entre los cibernautas.

Consultado sobre el tema, el cantante explicó que no habría llegado a un acuerdo con el canal y que retorna temporalmente a su país. "Tengo muchos proyectos, pero me voy apenado, porque me encariñé mucho con la gente y me sobran las ganas de quedarme. En la televisión es así, siempre hay cambios", dijo.

Además, no ocultó el amor que siente por el país, el que visita desde hace casi 10 años, cuando era parte de los Verduleros. "Quiero quedarme a vivir en Bolivia porque marcó mi vida. Mi gratitud es infinita", expresó.