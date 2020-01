Ir temprano y con un objetivo concreto

22/11/2016



Falta poco para el Black Friday Bolivia 2016, por lo que los comercios que apuestan a estas jornadas (25, 26, 27 de noviembre) de descuentos aconsejan a los interesados concurrir temprano a los puntos de venta y tener claro qué producto o productos va a comprar.



De manera general, los comercios consultados aconsejan que antes del día de los descuentos usted ya tenga elaborada una lista y que no lo haga en ese momento.



Otro aspecto que debe tomar en cuenta son los porcentajes de rebaja que ofrecen los negocios, hay algunos que llegan hasta un 70%.

Otro factor para tomar en cuenta son los horarios de atención de los distintos negocios, esto es para que arme un plan de recorrido y aproveche mejor su tiempo y energía.



Un punto que debe contemplar es que no debe dejarse llevar por la ansiedad de las compras; sea más calculador.



Consejos de vendedores

Lizette Castro, de la empresa importadora de acero y fierros para la construcción Imporcast, indicó que lo más adecuado para aprovechar los días de descuento es que las personas interesadas se acerquen lo más temprano posible para poder elegir con más calma lo que les gusta.

“Le garantizamos que los productos que tienen descuentos los van a encontrar hasta el último día, pero si pueden ir los primeros días, será mejor”, aconsejó Castro.



A su vez, Stephani Berzain, de la marca Totto, explicó que la clave para poder aprovechar al máximo el Black Friday es que antes que comience las personas se acerquen a los distintos locales que venden la marca Totto y vean cuál es de su agrado, así cuando llega el día de las rebajas ya sabrá cuál comprar y no perderá tiempo.



Para Graciela Orozco, de Hurtado Interiores, una de las formas de ‘sacarle el jugo’ a los descuentos que ofrecen los comercios es en ya haber probado antes un productos y el día de la rebaja ir directamente a ese y comprarlo