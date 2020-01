Petrobras y Total sellan alianza por $us 2.225 millones

Las petroleras Petrobras y Total sellaron ayer una 'alianza estratégica' que implica tanto la venta de activos y participaciones en yacimientos y dos centrales termoeléctricas de la compañía brasileña a la francesa por un monto de $us 2.225 millones, así como la creación de nuevas sociedades en los segmentos de explotación upstream y downstream y el fortalecimiento de la cooperación tecnológica que comprende las áreas de operaciones, pesquisa y tecnología.

Así lo señala un comunicado oficial de Petrobras, publicado hoy en su portal agenciapetrobras.com.br, que destaca que esta alianza estratégica permite que ambas empresas combinen sus experiencias en todos los segmentos de la cadena de petróleo y gas natural, tanto en Brasil como en el exterior.

El acuerdo presentado hoy por las dos empresas, que había dado lugar a un primer anuncio el 21 de diciembre pasado, prevé el pago en efectivo de $us 1.675 millones de dólares. A eso se añadirá la transferencia de $us 400 millones de inversión en el campo de Iara y otros “pagos condicionales” por $us 150 millones.

Para Petrobras, la consolidación de esta alianza es parte importante de su Plan de Negocios y Gestión 2017-2021, mientras que para Total estas nuevas asociaciones refuerzan su posición en Brasil, a través da su participación en nuevos yacimientos en la Cuenca de Santos y de su ingreso en la promisoria cadena de valor de gas natural.

Actualmente, Petrobras y Total son socios en 19 consorcios de exploración y producción. En Brasil, son socios en el área de Libra, primer contrato bajo el régimen de partición de producción, ubicada en el yacimiento de crudo de la Cuenca de Santos. En el exterior, son socios en el yacimiento Chinook, en el Golfo de México (EEUU), en el yacimiento de aguas profundas Akpo (Nigeria) y en los yacimientos de gas de San Alberto y San Antonio/Itau, (Bolivia), además de ser socios en el gasoducto Bolivia-Brasil.