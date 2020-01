Hillary Clinton rechaza invitación de Peña Nieto

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, rechazó hoy la invitación cursada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para conversar en México sobre la relación bilateral y a la que sí accedió el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.



En una entrevista en el canal ABC, el periodista David Muir preguntó a la exsecretaria de Estado si tenía previsto aceptar la invitación de la Presidencia de México y viajar al país latinoamericano antes de las elecciones presidenciales, fijadas para el 8 de noviembre.



"No", contestó Clinton, quien aseguró que tiene previsto centrarse en las políticas para crear empleo en EE.UU. y en lo que debe hacerse "para garantizar que los estadounidenses tienen las mejores oportunidades posibles en el futuro".



Trump, rival de Clinton, se reunió el pasado miércoles en México con Peña Nieto y horas después pronunció un discurso en Arizona (EE.UU.) en el que retomó la línea dura contra la inmigración que le aupó en las primarias republicanas e insistió en que alzará un muro pagado por el Gobierno mexicano y deportará a todos los indocumentados.



En ciudad de México, en una rueda de prensa conjunta, Trump dijo tener "un gran respeto" por los "mexicano-estadounidenses" mientras que Peña Nieto hizo ver al republicano que hubo "malinterpretaciones o afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos".



En su respuesta más dura hasta ahora, Clinton consideró "desafortunado" el viaje de Trump a México y acusó a su rival de haber creado un "incidente diplomático".



"No supo comunicarse de manera efectiva con un jefe de Estado. Y creo que está muy claro el resultado de ese viaje", añadió Clinton, quien hizo referencia a las diferencias entre el mandatario mexicano y Trump sobre la propuesta del magnate para que el Gobierno de México pague por el muro fronterizo.



Mientras Trump aseguró que en la reunión no discutieron quién pagaría la barrera fronteriza, Peña Nieto ha afirmado en varias ocasiones que durante su encuentro privado con Trump fue "enfático en señalarle que México de ninguna manera pagaría el muro", como dijo en una entrevista en la cadena Televisa.



"Él salió diciendo una cosa y el mandatario mexicano lo contradijo casi inmediatamente", resaltó Clinton.



La exsecretaria de Estado se reunió por última vez con Peña Nieto en México en 2014