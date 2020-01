Se agudiza lío municipal en Concepción

Las puertas de la Alcaldía Municipal de Concepción permanecen cerradas desde el miércoles, mientras funcionarios y seguidores del Movimiento Demócrata Social hacen vigilia para evitar el ingreso de la alcaldesa interina, Juana Élida Herrera.



Ayer protagonizaron una marcha de protesta para exigir respeto al voto y reconsideración de la elección de la concejal del MAS, en el Concejo Municipal.

El secretario de Desarrollo Humano, Mario Antelo, dijo que las instalaciones permanecen cerradas, con el fin ‘de precautelar la documentación y evitar que se consuma la ilegalidad’. Por su parte, la concejal Zulema Johns, indicó que Demócratas presentará al órgano deliberante un recurso de reconsideración de la elección, como primera medida.



En caso de no tener respuesta, se iniciará proceso penal a los ediles del MAS y de ASIP por vulnerar la Ley de Gobiernos Municipales, adelantó Johns.

Según la legisladora, el artículo 16, numeral 30, establece claramente que el alcalde interino debe ser de la misma línea política del alcalde. “El MAS pisoteó la norma y eligió a su representante, aprovechando su mayoría en el Concejo con apoyo de ASIP”, explicó.

Entre tanto, el concejal Faustino Lima (MAS)dijo que la elección de Herrera se enmarca en los procedimientos legales y que los concejales de Demócratas no votaron por ninguno de ellos, porque sabían que no tienen mayoría.



Concepción quedó sin alcalde el jueves 2 de marzo, cuando David Mollinedo (Demócratas), fue enviado a la cárcel de Palmasola, con su contador Laymen Subirana, por presuntos hechos de corrupción