Preocupaciones compartidas sobre periodismo

Cada vez me convenzo más de que no hay grandes misterios detrás del buen periodismo, a pesar de quienes insisten en mitificarlo. Su razón de ser, la esencia que lo mueve y que inspira a quienes abrazan la profesión no han cambiado desde sus inicios: relatar hechos, ajustándose a su verdad factual y superando las trampas propias y ajenas que suelen aparecer con la clara intención de frustrar la búsqueda. Una de esas trampas, cada vez más sofisticada, es la falsa neutralidad que halla cabida incluso en la teoría enseñada en las escuelas de periodismo bajo el rótulo de ‘periodismo imparcial’.

Traigo a colación el tema, a propósito de una preocupación que va en aumento sobre los roles que cumple hoy el periodismo. ¿Se ajusta a esa esencia natural de búsqueda de la verdad mencionada antes? ¿Logra acercarse a la verdad factual de los hechos, sostenida en datos comprobables? ¿O, por el contrario, está cayendo en el mal del ‘periodismo de versiones’, en el que importa más una versión verosímil ofrecida por la parte interesada sobre un hecho, aunque esta no se ajuste a la realidad del mismo? Es lo que acaba de ser comprobado en EEUU, tras la elección de Donald Trump como presidente.

El tema fue motivo de análisis en un congreso de periodistas de Cataluña (España), en el que el bloguero y escritor estadounidense Dan Guillmor explicó por qué los medios no pudieron o supieron “hacer frente al alud de noticias falsas, muchas veces instadas por el propio equipo de Trump”, que “copó la red y dominó la conversación pública durante la campaña”. Milagros Pérez Oliva escribió sobre esto en El País, recordando que lo mismo sucedió antes en la campaña del brexit, que promovió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en 2016.

Me atrevo a afirmar que es lo mismo que está sucediendo en Bolivia, en muchos temas. La mayoría de ellos relacionados a la política, en los que, como dice Oliva, “una mezcla enmarañada de tergiversaciones y falsedades se abren camino con facilidad en medio de un gran ruido mediático que no permite distinguir la verdad de la mentira”. No hay duda de que hay un interés del poder político calculado para provocar ese gran ruido, pero el problema mayor está en la obsecuencia de los medios y en la retirada de muchos periodistas que tienen ya desgastada la excusa de lo que Oliva llama muy bien ‘falsa neutralidad’.

Esto es algo que debiera preocupar a todos los que dicen abrazar los ideales de una vida en democracia. Hay una prueba de fuego en curso para periodistas y medios: ¿cómo cubrirán los hechos relacionados a la insistencia del MAS en imponer la candidatura de Morales a la Presidencia? ¿Insistirán en presentarlos como algo ‘normal’ en la disputa política, obviando el dato que da el art. 168 de la CPE? Estamos a prueba