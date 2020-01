Dos puntos de bloqueos en la zona sur del país

Con dos puntos de bloqueos, los campesinos de Cercado iniciaron este lunes el paro indefinido exigiendo a la Gobernación el pago de la totalidad del Programa Solidario (Prosol) de la gestión 2015.



Según informe oficial, el primer bloqueo está en la carretera a Bermejo, a la altura del poblado La Pintada, y el segundo punto se encuentra en la ruta a Entre Ríos y el Chaco, en la comunidad La Matara.



El suboficial de la Policía de Tránsito en la Terminal de Buses, Williams Vargas, confirmó que están prohibidas las salidas de buses de pasajeros por ambas carreteras y solamente están permitidos los viajes al Norte del país.



Por ahora los campesinos no bloquearon la carretera que comunica a la capital tarijeña con Potosí, Oruro y La Paz.



El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, criticó la medida de protesta, al decir que no se justifica la posición intransigente de los campesinos luego que se transfirieron más de Bs 17 millones para el pago del Prosol 2015.



No se descarta un acercamiento entre las autoridades y la dirigencia de la Federación Sindical Unica de Comunidades Campesinas de Tarija para superar el problema.