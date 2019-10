Evo pasó de lavar su ropa a hacer atar sus cordones

El presidente Evo Morales dijo en varias entrevistas cómo llegó a lavar su propia ropa interior y sus calcetines, antes de llegar al poder en 2005, cuando vivía solo y fue conscripto en un destacamento militar. Ahora el presidente es el protagonista de la polémica en las redes sociales por un video viral en el que ordena que le aten los cordones de su calzado.



La máxima autoridad del país fue pastor, trompetista de orquesta y productor de coca, según todavía recuerda en entrevistas con medios de comunicación. Siempre resalta su origen humilde, aunque los opositores lo descalifican a veces tildándolo de soberbio.



Conoce más: Video sobre los cordones de Morales se hace viral



"A mis 12, 13 años conocí la ropa interior. Algunos piensan que he inventado, pero es verdad. Mi madre sólo me sacaba el pantalón para remendar o para buscar piojo. No conocía ducha, ¡qué bañarse!", dijo a "El Confidencial" en 2014.



En las últimas horas un video muestra cómo el mandatario pide que uno de los integrantes de su cuerpo de seguridad ate las cuerdas de uno de sus zapatos, imagen que no es la única, pues ya otra mostró a Morales listo para jugar un partido de fútbol, siendo calzado por uno de sus colaboradores.

Ven montaje y ratifican humildad



Adeptos al mandatario cuestionaron la grabación, al señalar que busca afectar la imagen del presidente, mientras que otros advierten que se trata de un "montaje" de burla de los opositores políticos en las redes sociales.



"Algunos quieren hacer ver a nuestro presidente como si no fuera humilde, por tanto, el video que está circulando es simplemente para dañar la imagen del presidente", aseveró la senadora Nélida Sifuentes.



Mientras que el diputado Víctor Borda afirmó "no doy credibilidad a lo que se publica en Facebook, ni siquiera existe el autor de quien publica y se escuda en anónimos y el vídeo podría haber sido sujeto a modificaciones".