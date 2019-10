Ejecutivo dice que doble aguinaldo está en riesgo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sostuvo el miércoles que actualmente "es muy prematuro hablar sobre incrementos salariales" para este año, tomando en cuenta que los datos "reales" del comportamiento económico del año pasado están comenzando a salir.



Además, el ministro Luis Arce, advirtió el miércoles que la presencia de fenómenos climáticos, como "El Niño" o "La Niña", pueden obligar a revisar las perspectivas de crecimiento del país y afectar el pago del segundo aguinaldo para este año.



No obstante, el Ministro de Economía aseguró que se realizarán todos los esfuerzos para que se pague el segundo aguinaldo a finales de este año, a pesar de los embates de la naturaleza.



"Si aparece cualquier fenómeno, que no estamos libres de que ocurra esto, tendremos que revisar las proyecciones y tendremos que mirar de que ese segundo aguinaldo no se cumpliría, pero créannos, vamos a trabajar, vamos a hacer todo el esfuerzo para que sí se pueda cumplir el objetivo de los trabajadores", dijo.



El doble aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esté por encima del 4,5%.



Crecimiento



El Ministro de Economía dijo que para este año se prevé un crecimiento económico del 5% e insistió en que se aunarán todos los esfuerzos para cumplir esa meta y garantizar el segundo aguinaldo.



"Sin embargo, son proyecciones. Lo he recalcado, hay fenómenos que hay que mirar con mucho cuidado, el fenómeno natural de El Niño y de La Niña, pueden ser fenómenos que nos pueda hacer desviar nuestras metas en este primer semestre", alertó.



"Hay que estar muy pendiente, vamos a estar nosotros vigilantes de las variables macroeconómicas y que cumplamos el programa que nos estamos planteando", agregó.



Según el Ministro de Economía, ya se tienen las cifras "definitivas" sobre el comportamiento monetario, fiscal y de la inflación del año pasado, pero aún faltan otro tipo de variables que ingresan en el análisis del incremento salarial de cada gestión.



"Es muy prematuro hablar sobre los incrementos salariales, es muy prematuro, recién están empezando a salir cifras definitivas del sector real. Tenemos las (cifras) de inflación, las monetarias y las fiscales, pero nos faltan otro tipo de variables que ingresan al análisis del salario", indicó.



Por lo tanto, dijo que cualquier propuesta de incremento salarial para este año todavía es una "conjetura" o "deseo" sin razonamiento técnico.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en Bolivia llegó a 2,95 % en 2015.



El 11 de febrero, Arce dijo que una de las variables para evaluar el incremento salarial de cada año, es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en una gestión anterior, que aún no fue oficializado por el INE.