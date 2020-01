Óscar Ribera: “Mi presente es Oriente”

Sobre las versiones de que Bolívar está interesado en contar con los servicios del lateral derecho de Oriente Petrolero, Óscar Ribera, el jugador expresó que no hay nada oficial sobre el tema y que por ahora su presente es el equipo Albiverde.

“La verdad que hoy por hoy mi presente es Oriente; mi contrato es hasta 2018. No podría decir nada acerca de Bolívar porque no he hablado nada de eso”, dijo el futbolista cruceño.

Sin embargo, el joven defensor no ocultó su satisfacción porque uno de los clubes más grandes del país esté interesado por su persona.

“Me pone muy contento porque es un equipo tan grande y de buena historia. Que se fije en mi sería muy motivante”, finalizó el lateral.