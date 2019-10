Bolivia invita a EEUU a esclarecer datos de coca

La Cancillería convocó al Encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos (EEUU), para que dé a conocer la forma en la que su Departamento de Estado concluyó la existencia de 35.000 hectáreas de coca en Bolivia.



"Hemos convocado nosotros al Encargado de Negocios de los Estados Unidos para tratar ese tema. Este tema se está tratando en ese ámbito de relaciones diplomáticas, tenemos conductos diplomáticos", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca.



La controversia surge porque la extensión de los cultivos reportada por el Gobierno estadounidense contradicen las 20.400 hectáreas que reportó la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC).



"Se le ha entregado una nota verbal sobre este asunto al Encargado de Negocios de los Estados Unidos, donde Bolivia manifiesta su preocupación y rechazo a esos datos. He invita a los Estados Unidos para que no solo se pueda cotejar sino para que manejen información con responsabilidad", agregó la autoridad.



Esta semana se conoció un comunicado de los Estados Unidos que señala: "Saludamos la declaración del presidente Morales para mejorar la cooperación en esta área de interés global. Estamos listos para discutir y analizar nuestras medidas y metodologías con el Gobierno y otras instituciones”.



La ONUDC dijo que "no tiene conocimiento sobre la metodología de estimación de los cultivos de coca en el país utilizada por la Office of National Drug Control Policy de Estados Unidos" y el presidente Evo Morales lo atribuyó a intereses políticos.