Salinas y 'Chuma' se 'estrellan' en el final

El partido entre The Strongest y Lanús fue más allá de un empate (1-1). El marcador dejó serias heridas en el Tigre que calaron hondo al final del compromiso. El presidente del club, César Salinas, disparó contra Chumacero y otros jugadores. "Están aburguesados", indicó. La respuesta de 'Chuma' no se dejó esperar. Con la cabeza caliente dijo "que me lo diga en la cara".

Salinas, visiblemente molesto por el resultado, manifestó a los medios que hay jugadores que solo piden. "Chumacero estuvo desconocido, me da pena decirlo, no se puede pedir todo y no dar nada. Este partido era clave para avanzar", afirmó el dirigente.

El mandamás dejó entrever que la transferencia frustrada de Chumacero al fútbol del exterior fue culpa del jugador. "Lamentablemente su actitud no se entiende, un día quiere una cosa y mañana otra. Hizo declaraciones en público desconcertantes, yo soy serio, cuando hay una negociación se finaliza", manifestó.

Por su parte, el goleador de la Libertadores dijo que él no se comprometió con nadie y que la determinación de continuar en el Tigre fue una decisión muy personal. "Entregamos la vida por estos colores. Creo que no es lo correcto que lo diga a la prensa. Si tiene un problema con mi decisión, que me lo digan en mi cara", concluyó.